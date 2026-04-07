مصر وباكستان تبحثان جهود التوصل إلى تفاهمات بين أمريكا وإيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ناقش مع نظيره الباكستاني إسحق دار الجهود المشتركة الرامية للتوصل إلى “تفاهمات” بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال.

وقال البيان إن “الاتصال تناول الجهود المبذولة المشتركة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وايران تقضي بوقف إطلاق النار فى ظل هذا المنعطف الدقيق الذى تشهده المنطقة، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات والتطورات الخاصة بسبل خفض التصعيد والتوتر، وأهمية تغليب الحكمة واللجوء للمسار الدبلوماسى”.

وأصبحت باكستان ومصر وسيطين رئيسيين، واستضافت إسلام اباد مؤخرا اجتماعا لمناقشة التهدئة في المنطقة ومقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

