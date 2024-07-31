مصر وقطر تقولان إن سياسة الاغتيالات تدمر فرص وقف الحرب في غزة

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من مها الدهان وإيدن لويس

دبي (رويترز) – قالت قطر ومصر، اللتان تشاركان في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الأربعاء إن مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة قد يعرض الجهود الرامية إلى التوصل لهدنة في غزة للخطر.

وكتب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟”.

وأضاف “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة”.

وتلقى الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا في وقت لاحق من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله مواصلة العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعتبر أن “هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة”.

وأضاف البيان أن “تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة”.

وأوضح البيان أن هذا التصعيد “يقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وحاولت قطر ومصر والولايات المتحدة مرارا المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. وقتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 39 ألف فلسطيني في القطاع منذ الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص.

وقالت مصادر لرويترز إن التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب المتواصلة منذ نحو عشرة أشهر وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين بات معقدا بسبب تعديلات تطالب بها إسرائيل. ولم تكشف أحدث جولة من المحادثات التي جرت في روما يوم الأحد عن أي علامة على إحراز تقدم.

* “المربع صفر”

وقال مصدر مطلع إن إسرائيل طلبت في روما “توضيحا” لاقتراحها المتعلق بوقف إطلاق النار الذي أقرته الولايات المتحدة في مايو أيار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته واتهم الإسرائيليين بمحاولة كسب الوقت “بعد التوصل إلى توافق عام حول الاقتراح في السابق، يتعين علينا العودة إلى المربع صفر”.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء على أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لتحرير بقية الرهائن الإسرائيليين والأجانب، وعددهم 155.

وجاء في بيان أصدره مكتب جالانت “سلط الوزير الضوء خلال المناقشة أيضا على أن دولة إسرائيل تعمل، خاصة خلال هذه الأوقات، على التوصل إلى إطار عمل لتحرير الرهائن”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالمفاوضات.

وأضاف “هذه المحادثات مستمرة وإسرائيل ملتزمة بنجاح هذه المحادثات”.

واغتيل هنية، الذي كان يقيم في قطر بشكل أساسي، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء في إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا في منطقة تهزها بالفعل التوترات الناجمة عن حرب إسرائيل في غزة وتفاقم الصراع في لبنان.

ولم يكن هنية يشارك بشكل مباشر في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولم يكن يقود المحادثات. وقال مسؤول مطلع لرويترز في وقت سابق إن القيادي في حماس خليل الحية هو الذي لعب الدور المحوري طوال مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.