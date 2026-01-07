مصير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يفاقم الأزمة في اليمن

reuters_tickers

8دقائق

من أحمد الإمام وإيناس العشري ومها الدهان

7 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأربعاء إن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وذلك بعد أن تخلف عن طائرة متجهة إلى الرياض بهدف إجراء محادثات بشأن أزمة سببت خلافا كبيرا بين السعودية والإمارات.

وبعد ساعات من عدم الظهور بلا سبب معروف، قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن الزبيدي في عدن للإشراف على العمليات العسكرية والأمنية في المدينة، وأشار المجلس إلى أنه فقد الاتصال بوفده في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المجلس في بيان “يواصل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي مهامه من العاصمة عدن، إلى جانب شعبه، متابعا ومشرفا بشكل مباشر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن استقرار الأوضاع الأمنية، واستمرار عمل مؤسسات الدولة، والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب”.

وصرح مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي لرويترز بأن الزبيدي لم يفر ولكنه موجود في عدن في مكان آمن، وإنه من غير المناسب أن يذهب إلى الرياض في ظل الوضع الأمني الحالي، مضيفا أن مهمة تأمين سلامة الوفد السياسي في الرياض الآن تقع على عاتق السعودية.

وفي الوقت نفسه، ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض تتقدم نحو عدن.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من مكان الزبيدي.

وبددت هذه التطورات الآمال في التوصل إلى حل سريع لأحدث قلاقل يشهدها جنوب اليمن والتي كشفت عن خلاف عميق بين قوتين خليجيتين، مما أدى إلى صدع في التحالف الذي يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

واختلفت السعودية والإمارات، وكلاهما حليفان مقربان من الولايات المتحدة، على مدى سنوات حول مجموعة من القضايا الجيوسياسية المتباينة بداية من السودان إلى سياسة الطاقة، وكشفت الأزمة الأحدث في اليمن عن خلافات حادة بينهما نظرا لأن كل منهما تدعم طرفا مختلفا في الصراع اليمني.

واتبعت الإمارات سياسة خارجية حازمة ورسخت نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي استراتيجية صارت في دائرة الضوء بعد تصعيدها العسكري النادر مع السعودية في اليمن.

واستخدمت الدولة، وهي مركز تجاري إقليمي، تحالفات مع دول أو قوى وكيلة ودعما ماليا في الغالب لمواجهة ما تعتبره تهديدا وجوديا مزعزعًا للاستقرار يتمثل في الإسلام السياسي.

وفي وقت سابق، قال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف المدعوم من السعودية في بيان إن الزبيدي اختفى.

وذكر المالكي أن طائرة تقل عددا كبيرا من كبار قادة الجماعة الانفصالية أقلعت بعد تأخير دام أكثر من ثلاث ساعات بدون الزبيدي، ولا توجد أي معلومات عن مكان وجوده.

وأضاف أنه خلال فترة التأخير “توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحه ثقيلة وخفيفة وذخائر”.

وقال إن الزبيدي “هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بعد أن قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة”.

وأشار المالكي أيضا إلى أن التحالف طلب من نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي، الشهير باسم أبو زرعة، “فرض الأمن ومنع أي اشتباكات قد تحدث داخل مدينة عدن، تجنبا لأي أضرار على المدنيين والممتلكات”.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إعفاء وزير النقل عبد السلام صالح حميد هادي ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق.

وكان أبو زرعة، نائب الزبيدي، التقى مع وزير الدفاع السعودي في الرياض في الخامس من يناير كانون الثاني، ويشير تكليفه اليوم الأربعاء بتولي مسؤولية الأمن في عدن إلى تقارب العلاقات مع الجانب السعودي.

* خيانة عظمى

جاء إعلان اختفاء الزبيدي وسط جهود لإنهاء القتال الذي اندلع الشهر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وكان من المنتظر أن يتوجه الزبيدي إلى السعودية بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية أنها طلبت من الرياض استضافة منتدى لبحث قضية الجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية أسقط عضوية الزبيدي وأحاله إلى النيابة العامة بتهم من بينها الخيانة العظمى.

واتهم القرار، الصادر عن رئيس المجلس رشاد العليمي، الزبيدي “بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية التي قادها عيدروس بن قاسم الزبيدي للتمرد العسكري، وما قام به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين الأبرياء”.

وتدخلت السعودية والإمارات في اليمن لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014.

وانضمت الإمارات إلى التحالف المدعوم من السعودية في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وانضم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 بدعم إماراتي، إلى التحالف الحكومي. وكان لسنوات جزءا من الحكومة التي تسيطر على جنوب وشرق اليمن وتدعمها دول الخليج.

لكن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت فجأة الشهر الماضي على مساحات واسعة من الأراضي، مما أدى إلى تغير موازين القوى الهشة ووضع السعودية والإمارات في مواجهة.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن تحت ضغط من السعودية التي رأت أن التقدم جنوبا على حدودها تهديدا لأمنها القومي.

وقال التحالف اليوم الأربعاء أيضا إنه نفذ ضربات جوية استباقية محدودة في محافظة الضالع جنوب اليمن بعد رصد تحركات القوات المسلحة التي غادرت معسكراتها.

وتحدثت مصادر محلية وأخرى داخل المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوع أكثر من 15 ضربة جوية في المحافظة، مسقط رأس الزبيدي.

(إعداد نهى زكريا وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)