مطارات دبي تقول إنها سيّرت أكثر من 1140 رحلة في خضم الحرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مطارات دبي الجمعة أنها نجحت في تسيير أكثر من 1140 رحلة عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، في خضم حرب الشرق الأوسط.

وأفادت مطارات دبي في منشور على منصة إكس “أسهمنا خلال الساعات الـ84 الماضية في تسيير أكثر من 1140 رحلة عبر مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، دعما لعودة المسافرين إلى بلدانهم”.

وأضافت أنه خلال الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس، “غادرت أكثر من 500 رحلة من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، موفّرة ما يزيد على 105 آلاف مقعد متجهة إلى أكثر من 80 دولة، مع استمرار ارتفاع الأعداد يوميا بوتيرة متسارعة”.

م ل

