مطار الشارقة يستعد لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر في ذروة الصيف

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أعلن مطار الشارقة جاهزيته التشغيلية الكاملة لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر خلال ذروة موسم السفر الصيفي، وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 تموز/يوليو المقبل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ هيئة مطار الشارقة الدولي كثّفت جهود فرق العمل على مدار الساعة وتوجيه المسافرين نحو استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المبتكرة لتسهيل الإجراءات.

وتشمل الاستعدادات تحديثا للمنظومة الأمنية وتطويرا للجوانب اللوجستية والصحية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.

وأكّد مطار الشارقة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة.

هت/لين