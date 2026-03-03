مطار بن جوريون في إسرائيل يستعد لاستئناف الرحلات الجوية تدريجيا

1دقيقة

القدس 3 مارس آذار (رويترز) – قال مطار بن جوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل قرب تل أبيب، إن المجال الجوي الإسرائيلي من المقرر أن يُعاد فتحه تدريجيًا ليل يوم غد الأربعاء إلى الخميس، مع السماح برحلة ركاب واحدة فقط في الساعة خلال المرحلة الأولى.

وأضاف المطار في بيان اليوم الثلاثاء أنه سيفتح في نهاية المطاف لرحلتين للركاب في الساعة ضمن مرحلة ثانية، دون تقديم جدول زمني.

وأُغلق المجال الجوي الإسرائيلي يوم السبت مع بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت إيران إلى إطلاق وابل من الصواريخ للرد على إسرائيل.

والقصف الصاروخي مستمر حتى اليوم، مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

(تغطية صحفية بيشا ماجد وستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)