The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مطار بن جوريون في إسرائيل يستعد لاستئناف الرحلات الجوية تدريجيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 3 مارس آذار (رويترز) – قال مطار بن جوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل قرب تل أبيب، إن المجال الجوي الإسرائيلي من المقرر أن يُعاد فتحه تدريجيًا ليل يوم غد الأربعاء إلى الخميس، مع السماح برحلة ركاب واحدة فقط في الساعة خلال المرحلة الأولى.

وأضاف المطار في بيان اليوم الثلاثاء أنه سيفتح في نهاية المطاف لرحلتين للركاب في الساعة ضمن مرحلة ثانية، دون تقديم جدول زمني.

وأُغلق المجال الجوي الإسرائيلي يوم السبت مع بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت إيران إلى إطلاق وابل من الصواريخ للرد على إسرائيل.

والقصف الصاروخي مستمر حتى اليوم، مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

(تغطية صحفية بيشا ماجد وستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية