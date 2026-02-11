مطار دبي يستقبل 95,2 مليون مسافر متخطيا المستويات القياسية

استقبل مطار دبي الدولي 95,2 مليون مسافر العام الماضي متخطيا الأرقام القياسية، ما أدى إلى ضغط كبير على طاقته الاستيعابية مع استعداده للانتقال إلى موقع جديد، حسبما ذكر في بيان الأربعاء.

وشهد مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة المسافرين الدوليين، نموا بنسبة 3,1% في عام 2025، مسجلا مستوى قياسيا شهريا بلغ 8,7 مليون مسافر في كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت مطارات دبي أن المطار “يعمل بأقصى طاقته الاستيعابية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء التشغيلي”.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث أن يرتفع عدد المسافرين إلى 99,5 مليون مسافر هذا العام.

وقد يصل هذا العدد إلى 115 مليون مسافر قبل اكتمال عملية الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي الواقع على مشارف دبي في عام 2032، على ما ذكر غريفيث في تشرين الأول/أكتوبر.

وسيبلغ إجمالي تكلفة المطار الجديد 35 مليار دولار، وسيصل عدد المسافرين فيه إلى 150 مليون مسافر سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصبح بذلك الأكبر في العالم، على أن يرتفع العدد في نهاية المطاف إلى 260 مليون مسافر.

تتمتع دبي، المركز التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط، بموقع استراتيجي كمركز جوي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات، احتلت دبي المرتبة الأولى عالميا في حركة النقل الجوي الدولي، والثانية عالميا في إجمالي عدد المسافرين بعد مطار أتلانتا في عام 2024.

كما استقبلت هذه المدينة الصحراوية، التي تضم أبراجا شاهقة ومنتجعات شاطئية فاخرة، عددا قياسيا من الزائرين الدوليين بلغ 19,59 مليون زائر في عام 2025، بزيادة قدرها 5% عن عام 2024، وفقا لما أعلنته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هذا الأسبوع.

