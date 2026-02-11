مطار دبي يستقبل 95,2 مليون مسافر متخطيا المستويات القياسية

استقبل مطار دبي الدولي 95,2 مليون مسافر العام الماضي متخطيا الأرقام القياسية، ما أدى إلى ضغط كبير على طاقته الاستيعابية مع استعداده للانتقال إلى موقع جديد، حسبما ذكر في بيان الأربعاء.

وشهد مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة المسافرين الدوليين، نموا بنسبة 3,1% في عام 2025، مسجلا مستوى قياسيا شهريا بلغ 8,7 مليون مسافر في كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت مطارات دبي أن المطار “يعمل بأقصى طاقته الاستيعابية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء التشغيلي”.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث أن يرتفع عدد المسافرين إلى 99,5 مليون مسافر هذا العام.

وقد يصل هذا العدد إلى 115 مليون مسافر قبل اكتمال عملية الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي الواقع على مشارف دبي في عام 2032، على ما ذكر غريفيث في تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات، احتلت دبي المرتبة الأولى عالميا في حركة النقل الجوي الدولي، والثانية عالميا في إجمالي عدد المسافرين بعد مطار أتلانتا في عام 2024.

