مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مطار كاتانيا بصقلية يقلص الرحلات الواصلة بسبب نشاط بركان إتنا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن مطار كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية خفض عدد الرحلات القادمة الأحد بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاث الدخان من جبل إتنا المجاور. 

وقال المطار على موقعه الالكتروني إنه “نتيجة للنشاط البركاني هذا الصباح”، سيتم خفض الرحلات القادمة إلى ست في الساعة مع إغلاق أحد الأقسام.

وطلب المطار الأكثر ازدحاما في صقلية من الركاب “التحقق من وضع رحلتهم مع شركة الطيران في حال الضرورة”.

خلال الشهر الماضي علق المطار مرتين جميع الرحلات الجوية بعد أن تسبب فوارن البركان في قذف الرماد فوق المدرجات.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا بتدفق “نافورة حمم” من البركان صباح الأحد، مع “سحابة بركانية” مصاحبة تتشتت نحو الشرق والجنوب الشرقي. 

يبلغ ارتفاع جبل إتنا 3324 مترا وهو أعلى بركان نشط في أوروبا. وقد ثار بشكل متكرر خلال الـ500 ألف عام الماضية.

امس/غد/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في سويسرا؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
2 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
48 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية