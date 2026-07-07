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مطار كراكاس سيعاد فتحه أمام الرحلات التجارية “في أقرب وقت”

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قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء أن مطار سيمون بوليفار الدولي الذي لحقت به أضرار في الزلزالين المتتاليين، سيعاد تشغيله في أقرب وقت مع استخدام مدرج بديل.

يقع مطار سيمون بوليفار في لا غوايرا (30 كلم إلى الشمال من كراكاس) مركز الزلزالين اللذين وقعا في 24 حزيران/يونيو، وأديا إلى مقتل أكثر من 3500 شخص وانهيار عشرات المباني السكنية.

وفُتح جزء من المطار لاستقبال طائرات المساعدة.

وقالت رودريغيز في منشور على حسابها في تطبيق تلغرام “أمرتُ بتفعيل خطة بديلة على الفور للسماح باستئناف الرحلات التجارية في أقرب وقت باستخدام المدرج الموازي للمطار”. 

وترك الزلزالان، وهما من أسوأ الكوارث الزلزالية في أميركا اللاتينية، آلاف الأشخاص بلا مأوى، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين لا سيما في منطقة لا غوايرا.

ويقدم طيارون وخبراء عسكريون أميركيون دعما لجهود إعادة فتح المطار وإصلاح ميناء لا غوايرا المتضرر، وذلك لتسهيل إيصال الإمدادات والمعدات.

بما/غد/ب ق

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