مطار هيثرو يعتزم استئناف “بعض الرحلات” بعد حريق في محطة كهرباء

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أعلن مطار هيثرو في لندن أنه سيستأنف “بعض الرحلات” في وقت لاحق الجمعة بعد أن أدى حريق في محطة كهرباء إلى توقف أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، ما تسبب في فوضى في السفر لآلاف الأشخاص حول العالم.

وأدى حريق شبّ في محطة كهرباء فرعية في وقت متأخر الخميس إلى إغلاق المطار، ما أدى إلى إلغاء أو تحويل مئات الرحلات الجوية وإثارة تساؤلات حول مدى هشاشة البنية التحتية للمؤسسة.

وقال ناطق باسم المطار في بيان “يمكننا بأمان الآن البدء بتسيير رحلات في وقت لاحق اليوم. نأمل باستئناف كامل غدا” السبت.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها حصلت على الموافقة لمغادرة ثماني رحلات طويلة اعتبارا من الساعة السابعة مساء إلى وجهات من بينها جوهانسبرغ وسنغافورة والرياض.

ويسيّر هيثرو رحلات إلى حوالى 80 بلدا وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من محطات المطار الخمس الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت “فلايت رادار24”.

يمر بمطار هيثرو نحو 230 ألف راكب يوميا و83 مليون راكب سنويا، ما يجعله من المطارات التي تشهد أكبر حركة في العالم.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن أن قيادة عمليات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق بشأن الحريق نظرا إلى “تأثير هذه الحادثة على البنى التحتية الوطنية الحيوية”.

وأضاف متحدث باسمها “بينما لا توجد مؤشرات حاليا على أن (الحادث) نجم عن عمل إجرامي، سنبقى منفتحين” على كافة الاحتمالات.

تم استدعاء عناصر الإطفاء للتعامل مع حريق “مرئي بشكل كبير” في محطة فرعية عند حوالى الساعة 23,23 بالتوقيتين المحلي وغرينيتش الخميس إذ أُرسل نحو 70 عنصرا لمكافحة النيران التي تمّت السيطرة عليها قرابة الثامنة صباحا.

وتعهد وزير الطاقة إيد ميليباند أن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لإعادة الطاقة إلى هيثرو على وجه السرعة.

– اضطرابات –

وأظهرت تسجيلات مصوّرة يبدو أنها التُقطت من داخل مباني هيثرو، المتاجر مغلقة والممرات مهجورة ومنارة بأضواء الطوارئ فحسب.

وبسبب توقف حركة المطار أضطر الكثير الركاب لاتخاذ ترتيبات بديلة.

وقال محمد خليل (28 عاما) الذي كان من المفترض أن يسافر إلى باكستان “خططت لهذه الرحلة قبل ثلاثة أشهر.. أنفقت الكثير من المال على بطاقات السفر وكل شيء”.

وقال لفرانس برس “لا يمكن لأحد تخيل حجم التوتر الذي تسبب به الأمر بالنسبة إلي”.

وأفادت الخطوط الجوية البريطانية بأن إغلاق المطار الذي يعد المحور الرئيسي لرحلاتها، سيحمل “تداعيات كبيرة” على عملياتها وزبائنها.

وأضافت “نعمل بأسرع شكل ممكن لإبلاغهم بخيارات السفر المتاحة أمامهم للساعات الـ24 المقبلة وبعدها”.

وكان من المقرر أن تغادر تاليا فوكايديس (42 عاما) لندن صباح الجمعة متجهة إلى أثينا، لكنها سارعت إلى غاتويك لدى سماعها بخبر أن عليها الحصول على بطاقة جديدة.

وقالت لفرانس برس إن والدتها ستخضع لعملية قلب مفتوح في وقت لاحق الجمعة. وأضافت بينما كان صوتها يرتجف من التأثر “علي التوجّه إلى هناك”.

– تحويل الرحلات –

كانت حوالى 120 طائرة متّجهة إلى هيثرو في الجو عندما أُعلن عن الإغلاق، بحسب خدمة “فلايت رادار24”.

وأكد ثاني أكثر مطارات المملكة المتحدة نشاطا، غاتويك، بأنه سيستقبل بعض الرحلات من هيثرو. وتم تحويل رحلات أخرى إلى مطار شانون في جنوب غرب إيرلندا.

وأفاد مطار غاتويك “نحن على علم بالوضع في مطار هيثرو اليوم ونقدّم الدعم اللازم. يتم تسيير الرحلات من لندن غاتويك بشكل طبيعي اليوم”.

وذكرت سلطات المطار أنها تتوقع “اضطرابات كبيرة” في حركة الطيران خلال الأيام المقبلة.

تم إجلاء نحو 150 شخصا من مواقع قريبة بسبب الحريق.

وقال مساعد مفوض جهاز إطفاء لندن بات غولبورن إن عناصر الإطفاء عملوا “بلا كلل في ظروف صعبة” وأفاد بأنه تمّت السيطرة على الحريق.

أغرق انقطاع الطاقة 100 ألف منزل في الظلام خلال الليل، بحسب ميليباند. لكن أعيدت الطاقة إلى جميع المنازل صباحا باستثناء حوالى 4000 منزل.

– أسئلة –

ومع تكشّف الحجم الكامل للاضطرابات الناجمة عن الحريق، واجه وزير الطاقة أسئلة بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها لحريق أن يؤدي بإغلاق مطار بأكمله.

وأفاد بأن شبكة توزيع الكهرباء “الشبكة الوطنية” أبلغته بأنها لم تشهد “أي حادث بحجم” ما حصل.

وقال لـ”آي تي في” “مع ذلك، يجعل الأمر هيثرو يبدو في وضع هش ولذا علينا أن نستخلص الدروس، برأيي، ليس بشأن هيثرو فحسب، بل كذلك بشأن كيفية حماية البنى التحتية لدينا”.

من جانبه، أفاد المدير العام لاتحاد النقل الجوي “إياتا” ويلي والش بأن انقطاع التيار الذي أدى إلى إغلاق مطار هيثرو بالكامل كشف عن “فشل واضح في التخطيط” من قبل المطار.

وكتب على منصة إكس “كيف يمكن أن تعتمد بنى تحتية حيوية تحمل أهمية وطنية وعالمية بالكامل على مصدر وحيد للطاقة من دون بديل؟ إذا كان هذا الحال، كما يبدو، فإن ذلك يعد فشلا واضحا في التخطيط من قبل المطار”.

تأثّرت الرحلات حول العالم بالإغلاق.

وأفاد مستشار الطيران فيليب باتروورث-هيز فرانس برس بأن ما حصل سيكلف المطار وشركات الطيران “بالتأكيد أكثر من 50 مليون جنيه استرليني (64,7 مليون دولار)”.

يقع هيثرو الذي افتتح عام 1946 باسم “مطار لندن” على بعد 25 كيلومترا عن غرب وسط لندن.

بور-هار/لين-ح س/غ ر