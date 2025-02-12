مطلب ترامب بزيادة الانفاق العسكري الاوروبي “غير قابل للتحقيق” (تقرير)

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ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي في عام 2024، لكن مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادته ليشكل 5% من إجمالي الناتج المحلي “غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن”، وفق ما اشار تقرير أصدره معهد بريطاني الأربعاء.

وذكر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الإنفاق العسكري في أوروبا ارتفع بنسبة 11,4% في عام 2024، مدفوعا بدعم كييف.

واشار إلى أن هذه النسبة “تزيد بمقدار 50% عما كانت عليه قبل عشر سنوات”، من دون أخذ التضخم في الاعتبار.

واشار المعهد، ومقره لندن، في تقريره عن “التوازن العسكري” الذي يغطي أكثر من 170 دولة، إلى أنه “مع استمرار الضغوط المالية في معظم الدول الأوروبية، فمن المرجح أن يكون من الصعب الحفاظ على مثل هذه الزيادة”.

ستزيد ميزانية حلف شمال الأطلسي بمقدار 250 مليار دولار، إذا ساهم الحلفاء الأوروبيون بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي، أما إذا ارتفعت إلى 5% فستبلغ 750 مليار دولار.

وتتوافق هذه الزيادة مع ما طلبه ترامب من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتصل إلى أكثر من ضعف الهدف السنوي للحلف.

واوضح المعهد أن “هذه الزيادة غير قابلة للتحقيق في الوقت الحاضر لأن بعض البلدان تلجأ بالفعل إلى وسائل خارج الميزانية” للاستثمار في الدفاع.

وارتفع الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم بنسبة 7,4% في عام 2024، ليصل إلى 2,4 مليار دولار.

وساهمت الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات والحرب بين إسرائيل وحماس والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في هذه الزيادة.

بده/ريم/ب ق