معارضة الوقود الأحفوري تستعيد زخمها في كوب30

afp_tickers

6دقائق

يتواصل الجمعة في مدينة بيليم البرازيلية مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب30) بمشاركة رؤساء دول وحكومات، بعد يوم أوّل ركّزت فيه الكلمات على الفشل في الحدّ من الاحترار العالمي وحملت انتقادات لقطاع النفط.

يلقي عشرات الوزراء وعدد من رؤساء الدول والحكومات من بينهم قادة إسبانيا وألمانيا وناميبيا، كلمات خلال القمة، قبل أن ينطلق الاثنين أسبوعان من المفاوضات السنوية المكثفة لأول مؤتمر أطراف يُعقد في منطقة الأمازون.

في الجلسة الافتتاحية لـ”كوب30″ الخميس، تعيّن على الأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإقرار بالواقع المناخي القاسي، واضطروا لمواءمة خطاباتهم مع حقيقة أنّ السنوات الـ11 الفائتة كانت الأكثر حرّا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات المناخية مع ما شهدته من كوارث مدمّرة خلّفتها أعاصير وموجات حرّ.

واعترفوا بأنّ العالم لن ينجح في إبقاء الاحترار دون 1,5 درجة مئوية، وهو الحدّ الأكثر طموحا الذي حُدّد في اتفاقية باريس قبل عشر سنوات، الا انهم لن يرضوا في الوقت نفسه بالاستسلام للاحترار عند درجتين مئويتين الذي تطرقت إليه أيضا اتفاقية باريس.

رغم غياب قادة أكبر الدول الملوِّثة، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفّرت أجواء الأزمة فرصة لتوجيه دعوات لإعادة إطلاق الجهود المناخية.

بعد عامين على الإعلان عن التزام عالمي غير مسبوق في دبي للتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري، ترفض بعض الدول أن يتجاهل العالم الأزمة المناخية.

وصفّق المشاركون لكلمة مضيف مؤتمر الأطراف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي دعا إلى وضع “خارطة طريق … لتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري”.

– “الانبعاثات السامة من الوقود الأحفوري” –

من بين هذه البلدان دول أوروبية وعدد كبير من الدول الجزرية الصغيرة المهددة بسبب تفاقم حدة الأعاصير وارتفاع مستوى مياه البحر.

انتقد غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، بشدة “الملوثين الرئيسيين الذين يواصلون تدمير بيئتنا البحرية والبرية عمدا بانبعاثاتهم السامة من الوقود الأحفوري”.

تعاود مسألة التخلص من النفط تصدّر اهتمامات عدد كبير من الأوروبيين. فهم على الرغم من انقساماتهم الأخيرة، يتفاخرون بأنهم يخفّضون منذ أكثر من ثلاثة عقود انبعاثات غازات الدفيئة، ويسعون إلى تقليصها بنسبة 90% بحلول عام 2040.

وحض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل دولة على “وضع استراتيجيتها الخاصة للتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري”.

– “ليس سهلا” –

تقول كاترين بيترسن من مركز “ايه 3 جي” إنّ “خارطة الطريق” التي قدمها لولا بشأن الوقود الأحفوري اعتُبرت بمثابة “إشارة واضحة إلى أولويات البرازيل في مؤتمر الأطراف الثلاثين”.

وتوضح مارتا سالومون من معهد “إنستيتوتو تالانوا” البرازيلي للأبحاث، لوكالة فرانس برس “ليس بالضرورة ضمن المفاوضات الرسمية، ولكن ضمن جدول الأعمال الخاص بالإجراءات التطوعية المصاحبة لها”.

لكن الدولة المضيفة للقمة، كغيرها من الدول، تواجه تناقضاتها الخاصة، فقد شرعت البرازيل حديثا في التنقيب عن النفط قبالة سواحل الأمازون، مما أثار استياء المدافعين عن البيئة.

يقول الرئيس البرازيلي خلال مقابلة الثلاثاء مع وكالات أنباء منها فرانس برس “نريد أيضا اقتراح مسار للحد من استخدام الوقود الأحفوري”، مضيفا ” لكنّ الأمر ليس سهلا”.

وتشير تصريحات لولا إلى اهتمامه بـ”دفع القضية سياسيا” في مؤتمر الأطراف، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي توقّع التوصل إلى إجماع بين الدول الـ200 المشاركة، على ما قال مصدر دبلوماسي برازيلي الخميس.

– “مربح للجميع” –

تُعدّ فرص اتخاذ قرار رسمي يعارض الطاقة الأحفورية شبه معدومة في بيليم، إذ إن التوصل إلى أي قرار يتطلب إجماع مختلف الدول.

لكن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيولي أهمية كبيرة للالتزامات التطوعية للدول، مما قد يفضي أيضا إلى إعلانات تتعلق بالميثان، المكوّن الرئيسي للغاز الأحفوري الذي يتسرب بسهولة من خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز.

تشدد رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي على ضرورة تطبيق “كبح طارئ” لتسربات الميثان. وتقول “سيكون ذلك مربحا للجميع، فهو يراعي مصالح قطاع النفط والغاز، وفي الوقت نفسه يلبّي طموحات من يسعون إلى إنقاذ كوكبنا”.

بورس-ايكو/رك/ص ك