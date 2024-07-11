معارك متواصلة في مدينة غزة والدفاع المدني يعلن العثور على نحو 60 جثة في حي الشجاعية

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس العثور على ستين جثة في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه إثر أسبوعين من معارك عنيفة، بينما يتواصل القتال في باقي أنحاء المدينة متسبباً بعمليات نزوح متكرّرة للسكان.

دبلوماسيا، أفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان عن عودة الوفد المفاوض الخميس من الدوحة بعد جولة المفاوضات الجديدة الهادفة للتوصل الى هدنة في القطاع، بعد تسعة أشهر من الحرب.

ووفق البيان، “جرت خلال اللقاء مناقشة بنود صفقة الرهائن وسبل تنفيذ الخطوط العريضة لها مع ضمان (تنفيذ) كافّة أهداف الحرب”.

كذلك، أفاد المكتب بأنّه من المقرّر أن يغادر وفد برئاسة رئيس الشاباك مع ممثلين للجيش الإسرائيلي إلى القاهرة مساء الخميس لمواصلة المحادثات.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان “لم نُبلَّغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأيّ جديد بشأن المفاوضات…”.

واعتبرت أن “الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة”.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفي مدينة غزة خصوصاً. وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة عن العثور على نحو ستين جثة تحت أنقاض المباني في حي الشجاعية في مدينة غزة، بعدما كان الجيش الإسرائيلي أعلن انسحابه منه مساء الأربعاء.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع في بيان، إنّ “طواقم الدفاع المدني وفور انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من حي الشجاعية استطاعت بالتعاون مع أهالي الحي انتشال نحو 60 شهيداً حتى اللحظة”.

ومساء الأربعاء، أوضح الجيش الإسرائيلي أنّ عملياته التي استمرّت أسبوعين في الشجاعية أفضت إلى تدمير “ثمانية أنفاق” و”القضاء على عشرات من الإرهابيين وتدمير مجمّعات قتالية ومبانٍ مفخّخة”.

وكانت المعارك في الشجاعية امتدّت إلى كلّ أنحاء مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه يواصل عملياته ضد مقاتلين “متحصنين في مقر الأونروا في وسط غزة”، موضحاً أن قواته “رصدت كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة المقرّ العام تشمل مسيّرات وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وقاذفات صاروخية”.

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس إن الجيش “قام بتفجير بعض المباني ونسف عشرات المنازل في محيط الأونروا”.

كما نُقل أربعة قتلى بينهم طفل إلى مستشفى ناصر في رفح، بعد الغارات الإسرائيلية على حي تل السلطان غرب مدينة غزة، حسبما أفادت إدارة المستشفى.

وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس وشهود والدفاع المدني في قطاع غزة، بأنّ غرب مدينة غزة يشهد قتالاً وقصفاً الخميس.

وأشار الدفاع المدني إلى “نزوح آلاف المواطنين، بينما لا مكان آمناً، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غرب غزة”.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس عن غارات جوية فجراً شنتها طائرات حربية اسرائيلية على حي الصبرة في المدينة. كما سُمع صوت إطلاق نار كثيف ناجم عن اشتباكات مسلّحة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان، “قصفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى جنود وآليات” الجيش الإسرائيلي “المتوغلين في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

– “دمار هائل” –

وكان الجيش الإسرائيلي ألقى الأربعاء آلاف المناشير باللغة العربية على مدينة غزة تحدّد للسكان “طرقاً آمنة” للخروج من المدينة نحو الجنوب. وحذّر من أنّ “مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه وفقاً لتقديراته، كان 350 ألف شخص تقريباً لا يزالون داخل المدينة قبل المناشير.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ هذه التوجيهات الجديدة “لن تؤدي إلّا إلى زيادة المعاناة الجماعية للعائلات الفلسطينية التي تمّ تهجير العديد منها عدة مرات”.

ووفق فرانس برس، بدأ السكان الخميس بالعودة إلى حي الشجاعية والبحث بين الأنقاض، كما هي حال محمد النيري الذي وجد نفسه في مواجهة “دمار هائل”.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أفاد ب”تدمير هائل للبنية التحية والمربعات السكنية في حي الشجاعية” الذي تحوّل إلى “مدينة أشباح”، مناشداً “المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التحرّك”.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس بعض سكان الشجاعية يمشون وسط الركام محاطين بدمار هائل. في قطاع غزة عموماً، أشارت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس إلى وقوع “عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء” خلال الساعات الماضية.

وفي وسط القطاع، قُتل أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية على مخيّم النصيرات للنازحين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

في جنوب قطاع غزة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنّه يواصل عملياته في منطقة رفح (جنوب) الحدودية مع مصر، مؤكداً أنّ قواته “قضت على عشرات الإرهابيين”، بينهم حسن أبو كويك الذي يوصف بأنه أحد قادة العمليات الأمنية في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس الذي “نفّذ العديد من الهجمات الإرهابية” ضد إسرائيل.

كما أكدت إسرائيل أنها اعترضت خمسة “مقذوفات” أطلقت من رفح على جنوب الدولة العبرية.

ويعتبر الوضع في القطاع المحاصر كارثياً، حيث تنتظر المساعدات الإنسانية عند الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم (جنوب)، في حين تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الاتهامات بهذا الشأن. وبينما تقول إسرائيل إنّ الأمم المتحدة فشلت في إيصال المساعدات إلى داخل القطاع، تؤكد الأخيرة أنّ خطورة الوضع تمنع القافلات من التقدّم.

يأتي ذلك فيما وصلت سامانثا باور مديرة وكالة التنمية الأميركية (USAID)، إلى إسرائيل الخميس للحث على زيادة تدفّق المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، بأنّه ستتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” ومستشفى الخدمة العامّة، ابتداءً من الخميس 11 تموز/يوليو، بعدما أخرجتهما العمليات الإسرائيلية عن الخدمة.

– الخطوط الحمراء –

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم حماس الذي أسفر عن 1195 قتيلاً معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصاً خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزّة، بينهم 42 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزّة تسبّبت بمقتل 38345 شخصًا على الأقلّ غالبيتهم مدنيون، بحسب معطيات وزارة الصحة في حكومة حماس.

سياسياً، تتواصل جهود الوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وبعد أشهر بذلت خلالها جهود لم تفضِ إلى نتيجة، توجّه رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيع إلى الدوحة الأربعاء ثمّ عاد الخميس إلى إسرائيل، حسبما أفاد مكتب رئيس الحكومة. ويتواجد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام برنز في العاصمة القطرية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قال لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء، إن إسرائيل “تحاول الضغط في المفاوضات من خلال تكثيف عمليات القصف والتهجير وارتكاب المجازر”.

ورأى بدران أن الحكومة الإسرائيلية “تأمل أن تتنازل المقاومة خلال المفاوضات عن مطالبها المشروعة” التي تشمل وقف إطلاق نار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

لكنه أكد أن “استمرار المجازر يدفعنا للتمسك بمطالبنا”.

وكانت حماس أعلنت الأحد أنّها وافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة “من دون وقف إطلاق نار” دائم.

وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأربعاء دعم موقف حركة حماس في المفاوضات، مكرراً أن التوصل الى اتفاق ينهي فوراً هجمات حزبه من جنوب لبنان.

من جهته، جدّد نتانياهو خلال لقاء في القدس مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورك الأربعاء، التزامه العمل على اتفاق لوقف إطلاق النار “طالما يتم الالتزام بخطوط إسرائيل الحمراء”.

بور-غ ر-ناش/ب ق