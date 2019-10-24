معجم مصطلحات إعلان حماية البيانات

ملفات السجلات

ينقل مستعرض الويب في كل مرة تستخدم فيها الإنترنت بيانات محددة نختزنها بعدئذ في ملفات سجلات.



معلومات عن نوع مستعرض الويب والإصدار المستخدمين

نظام التشغيل الخاص بالمستخدم

موفر خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم

عنوان IP الخاص بالمستخدم

تاريخ ووقت الاتصال

الموقع الذي تمت منه إحالة نظام المستخدم إلى موقعنا

المواقع التي يتصل بها نظام المستخدم من موقعنا

اسم ملف التنزيل

حجم البيانات التي تم نقلها

رسالة توضح ما إذا كان التنزيل قد نجح

نختزن ملفات السجلات لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأغراض الأمن. وتختزن لمدة تصل إلى 10 أيام ثم يتم حذفها. ملفات السجلات التي يُستلزم مواصلة تخزينها بغرض أن تمثل أدلة، تُستثنى من هذا الحذف إلى أن يزول الموقف ذو الصلة وقد تنتقل في حالات فردية لسلطات التحقيق.

(آخر تحديث: 24.10.2019)





ملفات تعريف الارتباط



ما ملفات تعريف الارتباط؟

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تُرسل لمستعرض الويب الخاص بالمستخدم ويتم تخزينها عند زيارة المستخدم لأحد المواقع. عند زيارة المستخدم للموقع نفسه مجددًا، يُرسل مستعرض الويب الخاص به محتويات ملف تعريف الارتباط إلى خادم الموقع ليمكنه التعرف على المستخدم.

ما مدة تخزين ملفات تعريف الارتباط في مستعرض الويب؟

بعض ملفات تعريف الارتباط يتم حذفها تلقائيًا عندما تنتهي جلسة مستعرض الويب (وتسمى ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة)، وبعضها الآخر يتم حفظه في مستعرض الويب الخاص بالمستخدم بشكل دائم أو لمدة محددة من الوقت وتحذف نفسها تلقائيًا بصورة مستقلة (ملفات تعريف الارتباط المؤقتة أو الدائمة).



كيف يمكن الوقاية من استخدام ملفات تعريف الارتباط أو حذفها؟

إذا قمت بزيارة الرابط الوارد أدناه، يمكنك ملاحظة وضع تنشيط ملفات تعريف الارتباط على نظامك الوارد من العديد من مزودي الخدمات ويمكنك اختيار إيقاف تشغيل عملية جمع بياناتك ومعالجتها التي تتم عن طريق ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمزودي الخدمات هؤلاء: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagementرابط خارجي

توجد أيضًا خدمة إلغاء اشتراك مركزية، للعديد من أنواع ملفات تعريف الارتباط الواردة بشكل رئيسي من مزودي خدمة بالولايات المتحدة هنا: optout.networkadvertising.orgرابط خارجي

ستوضح لك [التعليمات الفنية الخاصة بتغيير إعدادات مستعرض الويب] كيفية حذف ملفات تعريف الارتباط في مستعرض الويب لديك. يمكنك بدلاً من ذلك فتح نافذة الإعدادات بالضغط على Ctrl+Shift+Delete في أغلب مستعرضات الويب.

(آخر تحديث: 25.05.2018)

ما ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها؟ ولأي غرض؟



نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجعل موقعنا أسهل استخدامًا ولقياس استخدام منصاتنا وتقييمه. تتطلب بعض عناصر موقعنا منا أن نكون قادرين على التعرف على مستعرض الويب المتصل بعد تبديل صفحات الويب. نستخدم كذلك ملفات تعريف الارتباط على موقعنا لتحليل سلوك المستخدم في تصفح الإنترنت.



(آخر تحديث: 24.10.2019)



ملفات تعريف الارتباط الأساسية

تعد بعض ملفات تعريف الارتباط أساسية ليمكننا تقديم خدماتنا عبر الإنترنت بشكل آمن. وتشمل ملفات تعريف الارتباط هذه ملفات تعريف الارتباط التي

تخدم في التعرف على المستخدمين ومصادقتهم

تختزن بشكل مؤقت بعض مدخلات المستخدمين (على سبيل المثال، محتوى نموذج عبر الإنترنت)

تختزن بعض تفضيلات المستخدم (على سبيل المثال، إعدادات البحث أو اللغة)

تختزن بيانات لضمان إعادة تشغيل محتوى مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية بسلاسة.



(آخر تحديث: 25.05.2018)

ملفات تعريف الارتباط التحليلية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لتحليل سلوك المستخدم (على سبيل المثال، الصفحات الفرعية التي زارها، واستعلامات البحث التي أجراها) في نموذج إحصائي.

(آخر تحديث: 25.05.2018)

تتبُع ملفات تعريف الارتباط باستخدام المكونات الإضافية الاجتماعية

إذا كنت تستخدم المكونات الإضافية الاجتماعية، فإن مزودي المكونات الإضافية يختزنون في الأغلب ملفات تعريف ارتباط على نظامك.

(آخر تحديث: 25.05.2018)

أدوات تحليلات الويب

نحتاج لمعلومات إحصائية حول استخدام منصات الإنترنت الخاصة بنا لجعل هذه المنصات أسهل استخدامًا ولأداء الأبحاث السوقية.

نستخدم أدوات تحليلات الويب التالية لهذا الغرض. ملفات التصفح التي تنشئها هذه الأدوات باستخدام ملفات تعريف الارتباط التحليلية أو من خلال تقييم ملفات السجلات لا تتم مطابقتها مع البيانات الشخصية. هذه الأدوات لا تستخدم عنوان الـIP الخاص بالمستخدم مطلقًا أو تختصره فور أن يتم جمعه. لا يعالج مزود خدمة أدوات تحليلات الويب البيانات إلا بالنيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا وليس لأغراضه الخاصة.

ستجد لكل أداة تحليلات ويب مزودها والكيفية التي يمكنك بها منع الأداة من جمع بياناتك ومعالجتها. يُرجى ملاحظة أن للأدوات التي تستخدم ملفات تعريف ارتباط إلغاء الاشتراك، تكون وظيفة إلغاء الاشتراك محدودة بالجهاز أو مستعرض الويب ولا تطبق إلا في الجهاز ومستعرض الويب الذي تستخدمه في ذلك الوقت. يمكنك أيضًا منع إنشاء ملفات التصفح تمامًا بإلغاء تنشيط استخدام أي ملفات تعريف ارتباط..

Google Analytics / Firebase Services: خدمة Google Analytics / Firebase Services هي خدمة تقدمها شركة Google Inc، الواقع مقرها في 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Google"). نستخدم خدمة Google Analytics مع ميزة "إخفاء هوية عنوان الـIP" الخاصة بشركة Google. يعني هذا أن شركة Google تحذف عنوان الـIP بشكل طبيعي داخل الاتحاد الأوروبي وتقتطعه في بعض الحالات الاستثنائية عند وصول البيانات للولايات المتحدة فقط. بأي حال، لا تختزن الشركة عنوان الـIP إلا في صورة مقطوعة. يمكنك رفض جمع بياناتك ومعالجتها بواسطة هذه الأداة بتنزيل المكون الإضافي لمستعرض الويب هنا: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ar رابط خارجي .

. Webtrekk: Webtrekk هي خدمة تقدمها شركة Webtrekk GmbH الواقع مقرها في Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlin, Germany (ألمانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك بتنزيل ملف تعريف ارتباط إلغاء الاشتراك المتاح هنا وتخزينه: optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html رابط خارجي .

. Typeform: Typeform هي خدمة تقدمها شركة Typeform, SL., Carrer Bac de Roda 163, Barcelona 08018, (إسبانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام وظيفة إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt رابط خارجي

Optimizely: Optimizely هي خدمة تقدمها شركة Optimizely GmbH، الواقع مقرها في Spichernstrasse 6, 50672 Köln, Germany (ألمانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام وظيفة إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: www.optimizely.com/de/opt_out رابط خارجي

TagCommander: TagCommander هي أداة تقدمها شركة Fjord Technologies SAS الواقع مقرها في 3-5, rue Saint Georges, F-75009 Paris, France (فرنسا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام وظيفة إلغاء الاشتراك المتاحة بالرابط التالي: https://www.commandersact.com/en/privacy/ رابط خارجي

NET-Metrix-Audit وNET-Metrix-Profile: NET-Metrix-Audit وNET-Metrix-Profile هما خدمتان تقدمهما شركة NET-Metrix AG، الواقع مقرها في Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich, Switzerland (سويسرا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيارات إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung رابط خارجي

comScore: comScore هي خدمة تقدمها شركة comScore, Inc. الواقع مقرها في 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy رابط خارجي ·

· ly هي خدمة تقدمها شركة Parsly Inc.، الواقع مقرها في 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.parse.ly/privacy-policy/ رابط خارجي

Chartbeat هي خدمة تقدمها شركة Chartbeat Inc، الواقع مقرها في 826 Broadway, Floor 6 New York, NY 10003, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://chartbeat.com/privacy رابط خارجي

: خدمة New Relic Data Moinitoring توفرها شركة New Relic Inc.، الواقع مقرها في San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200 San Francisco, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأدوات من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy رابط خارجي

Datadog هي خدمة تقدمها شركة Datadog, Inc، الواقع مقرها في 620 8th Ave, 45th Floor, New York, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/ رابط خارجي

Quintly هي خدمة تقدمها شركة Quintly GmbH، الواقع مقرها في Neusser Str. 93, 50670 Köln, Germany (ألمانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.quintly.com/privacy رابط خارجي

Media هي خدمة تقدمها شركة Kantar Media المحدودة، الواقع مقرها في 222 Grays Inn Road, London WC1X 8HB, England (إنجلترا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement رابط خارجي

(آخر تحديث: 24.10.2019)





المكونات الإضافية الاجتماعية

ما المكونات الإضافية الاجتماعية؟

تسمح المكونات الإضافية بتضمين وسائط التواصل الاجتماعي في منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG لراحة المستخدمين لدينا. فيما يلي، يُشار إلى موفري المكونات الإضافية على اختلافهم معًا باسم "موفري المكونات الإضافية".

يتم إلغاء تنشيط عمل المكونات الإضافية كإعداد افتراضي لمنع الإفصاح بشكل تلقائي عن بيانات المستخدم لموفر الخدمة. المكونات الإضافية (المقدمة من قبل شركة Shariff) لا ترسل البيانات إلا مرة واحدة فور تنشيطها، أي فور النقر عليها من قبل المستخدم. يُرسل بعد ذلك مستعرض الويب ملفات السجلات (بما فيها عنوان الـIP) الخاص بك مباشرة إلى خادم مزود المكونات الإضافية حيث قد يتم تخزينها. قد يقع هذا الخادم خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية).

كيف يمكنك منع تنشيط المكونات الإضافية؟

إذا أردت منع تبادل البيانات بين نظامك ووسائط التواصل الاجتماعي، يجب عليك تسجيل خروجك من وسائط التواصل الاجتماعي قبل استخدام منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG. يجب عليك أيضًا تنشيط الوضع الخاص في إعدادات خصوصية البيانات الخاصة لمستعرض الويب لديك.

ومن المفيد كذلك إلغاء تنشيط ملفات تعريف الارتباط أو الحد من استخدامها في إعدادات مستعرض الويب لديك بحيث لا يمكن للأطراف الخارجية تتبع سلوكك في تصفح الإنترنت. يمكنك كذلك منع تحميل المكونات الإضافية تمامًا باستخدام منع البرامج النصية كوظيفة إضافية في مستعرض الويب الخاص بك.

(آخر تحديث: 25.05.2018)

هل تؤثر شركة (هيئة) SRG بأي شكل في نطاق معالجة البيانات من قبل المكونات الإضافية؟

المكونات الإضافية هي ملحقات مستقلة لموفري المكونات الإضافية. ومن ثم، لا تؤثر شركة SRG بأي شكل من الأشكال في نطاق البيانات المجمعة بواسطة المكونات الإضافية والمخزنة من قبل موفر المكونات الإضافية. إذا وضع أحد موفري المكونات الإضافية ملفات تعريف ارتباط في نظامك، يمكنه تسجيل سلوكك في تصفح الإنترنت وإنشاء ملفات مستخدم مفصلة باستخدام بيانات التعقب.

لمزيد من المعلومات حول أغراض عملية جمع البيانات ونطاقها وحول معالجة واستخدام بياناتك من قبل موفري المكونات الإضافية وحقوقك وخيارات التكوين لحماية بياناتك، يمكنك الرجوع لبيان خصوصية البيانات للموفر ذي الصلة. نستخدم في سياق منصات الإنترنت لدينا المكونات الإضافية الاجتماعية للموفرين التالين:

المكون الإضافي لشبكة Facebook الاجتماعية: خدمة Facebook مدارة في موقع www.facebook.com من قبل شركة Facebook Inc.، الواقع مقرها في 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفي موقع www.facebook.de المدار من قبل شركة Facebook Ireland Limited المحدودة، الواقع مقرها في Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (أيرلندا) ("Facebook"). ستجد نظرة عامة حول المكونات الإضافية الخاصة بـFacebook وحول شكلها هنا: http://developers.facebook.com/docs/plugins رابط خارجي ؛ للاطلاع على معلومات حول خصوصية البيانات لدى Facebook، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.facebook.com/policy.php رابط خارجي

؛ للاطلاع على معلومات حول خصوصية البيانات لدى Facebook، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.facebook.com/policy.php المكونات الإضافية الخاصة بـTwitter: خدمة Twitter مدارة من قبل شركة Twitter Inc.، الواقع مقرها في 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Twitter"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بشركة Twitter وشكلها هنا: https://twitter.com/about/resources/buttons، للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـTwitter، يُرجى زيارة الرابط التالي: twitter.com/privacy رابط خارجي

المكونات الإضافية الخاصة بالشبكة الاجتماعية Google+ وYouTube: Google+ هي شبكة اجتماعية تديرها شركة Google Inc.، الواقع مقرها في 1600 Amphitheatre Parkway، Mountain View، CA 94043، USA (الولايات المتحدة الأمريكية)، ("Google"). تتوفر نظرة عامة حول المكونات الإضافية الخاصة بشركة Google وشكلها هنا: https://developers.google.com/+/plugins للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـGoogle+، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html رابط خارجي

المكونات الإضافية الخاصة بـPinterest: خدمة Pinterest مدارة من قبل شركة Pinterest، الواقع مقرها في 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Pinterest"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بشركة Pinterest وشكلها هنا: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder رابط خارجي /؛ للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـPinterest، يُرجى زيارة الرابط التالي: about.pinterest.com/de/privacy-policy رابط خارجي المكونات الإضافية الخاصة بـInstagram: خدمة Instagram مدارة من قبل شركة Instagram LLC.، الواقع مقرها في 1601 Willow Road، Menlo Park، CA 94025، USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Instagram"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بـInstagram وشكلها هنا: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges رابط خارجي للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـInstagram، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://help.instagram.com/155833707900388 رابط خارجي /

/؛ للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـPinterest، يُرجى زيارة الرابط التالي: about.pinterest.com/de/privacy-policy المكونات الإضافية الخاصة بـInstagram: خدمة Instagram مدارة من قبل شركة Instagram LLC.، الواقع مقرها في 1601 Willow Road، Menlo Park، CA 94025، USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Instagram"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بـInstagram وشكلها هنا: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـInstagram، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://help.instagram.com/155833707900388 / المكونات الإضافية الخاصة بـLikeBtn: خدمة LikeBtn مدارة من قبل شركة LikeBtn، الواقع مقرها في 10 Georgievskaya, 37, Tver, Russia (روسيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باتباع تعليمات إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: https://likebtn.com/en/privacy رابط خارجي

المكونات الإضافية الخاصة بـAddThis: خدمة AddThis تديرها شركة Oracle America, Inc. ("Oracle") الواقع مقرها في 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باتباع تعليمات إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: http://www.addthis.com/privacy/opt-out رابط خارجي

(آخر تحديث: 25.05.2018)





المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم

جرى تضمين وظائف في منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG تسمح للمستخدمين لدينا بإنتاج محتوى خاص بهم ونشره. هذا التضمين مهم لشركة SRG لإشراك المستخدمين بفعالية في عملية إنشاء الوسائط. تتطلب هذه الوظائف تسجيل المستخدمين وإعطاءهم موافقتهم على معالجة المحتوى الخاص بهم.

يعد المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم من البيانات الشخصية. ويتم تخزينه في ملف سجلات واستخدامه بصفة حصرية للغرض الأصلي منه، على سبيل المثال، كمنشور على منتدى أو تعليق أو دردشة أو مدونة. وفور انعدام الحاجة إلى تخزينه يتم حذفه.

تستخدم شركة SRG حلولاً من أطراف خارجية فيما يتصل بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم. تشمل هذه الأطراف الخارجية، على سبيل المثال:

Janrain, Inc.

sms.at mobile internet services gmbh (websms)

b1group GmbH (talk42)

Neopoly GmbH

Widgix, LLC dba SurveyGizmo

TYPEFORM S.L.

CoreMedia AG

Hearken, Inc.

Amazee Labs AG

(آخر تحديث: 25.05.2018)





الرسائل الإخبارية / الرسائل الترويجية

نتيح لك خيار الاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية الخاصة بنا. عند اشتراكك، تمنحنا موافقتك على استقبال الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية.

إذا لم تعد ترغب في تلقي الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية، يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت. يُرجى استخدام روابط إلغاء الاشتراك ذات الصلة الخاصة بنا أو الاتصال بنا بنا.

تستخدم شركة SRG حلولاً من أطراف خارجية فيما يتصل بالرسائل الإخبارية / الرسائل الترويجية. تشمل هذه الأطراف الخارجية، على سبيل المثال:

شركة Newsletter2Go GmbH

مجموعة The Rocket Science Group / MailChimp

شركة Urban Airship, Inc.

Firebase Services (Google)

(آخر تحديث: 24.10.2019)





نماذج جهات الاتصال (للمسابقات أيضًا)

نستخدم نماذج جهات الاتصال لمساعدتك في التواصل معنا بشكل مباشر، على سبيل المثال، بإرسال الأسئلة والاقتراحات لنا حول منصات الإنترنت الخاصة بنا أو المشاركة في المسابقات. تُستخدم البيانات الشخصية التي نجمعها لهذا الغرض (على سبيل المثال، اسم العائلة والاسم الأول، والعنوان، والبريد الإلكتروني) بصفة حصرية للأغراض المشار إليها في ذلك الوقت.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول الكيفية التي تتم بها معالجة بياناتك الشخصية، يرجى استخدام بيانات الاتصال في رسالة التأكيد البريدية الإلكترونية التي نرسلها استجابة لرسالتك أو اتصل بنا بنا

تستخدم شركة SRG حلولاً من أطراف خارجية فيما يتصل بنماذج جهات الاتصال. تشمل هذه الأطراف الخارجية، على سبيل المثال:

شركة JotForm, Inc.

Ergopix Sàrl

شركة (tpc Switzerland AG (eMedia

شركة B&B Endemol Shine AG

شركة (Quizworks B.V. (Easy LMS

نحذف البيانات التي ترسلها في نماذج جهات الاتصال فور أن تنعدم الحاجة لاختزانها.

(آخر تحديث: 25.05.2018)





نصائح فنية حول إعدادات مستعرض الويب

يمكنك تغيير إعدادات خصوصية البيانات الخاصة بمستعرض الويب لديك لمنع الأطراف الخارجية من تتبع سلوكك في تصفح الإنترنت. للقيام بذلك، قم بتنشيط الوضع الخاص. من المفيد أيضًا أن تقوم بإلغاء تنشيط ملفات تعريف الارتباط أو أن تحد من استخدامها في إعدادات مستعرض الويب الخاص بك. يمكنك أيضًا منع تحميل المكونات الإضافية تمامًا بمساعدة وظائف إضافية (منع البرامج النصية).

للمزيد من المعلومات بهذا الشأن، راجع التعليمات الخاصة بمستعرض الويب الخاص بك.:

(آخر تحديث: 25.05.2018)

مسرد المصطلحات: خصوصية البيانات في سويسرا والاتحاد الأوروبي

نظرة عامة على الاختلافات الرئيسية في تعريفات المصطلحات:



DSG: القانون السويسري الفيدرالي حول حماية البيانات (DSG) صدر في 19 يونيو عام 1992 (آخر تحديث في 1 يناير 2014) EU DS-GVO: VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) البيانات الشخصية Personenbezogene Daten البيانات الشخصية الحساسة Besonderer Kategorien personenbezogener Daten المعالجة Verarbeitung ملف تعريف الشخصية Profiling مراقب ملف البيانات Verantwortlicher معالجة البيانات من قبل الأطراف الخارجية Auftragsverarbeiter

E-DSG: Entwurf totalrevidiertes Bundesgesetz über den Datenschutz Personendaten (Daten) Besonders schützenswerte Personendaten Bearbeiten Profiling Verantwortlicher Auftragsbearbeiter

(Stand: 25.05.2018)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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(آخر تحديث: 25.05.2018) ما ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها؟ ولأي غرض؟ نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجعل موقعنا أسهل استخدامًا ولقياس استخدام منصاتنا وتقييمه. تتطلب بعض عناصر موقعنا منا أن نكون قادرين على التعرف على مستعرض الويب المتصل بعد تبديل صفحات الويب. نستخدم كذلك ملفات تعريف الارتباط على موقعنا لتحليل سلوك المستخدم في تصفح الإنترنت. (آخر تحديث: 24.10.2019) ملفات تعريف الارتباط الأساسية تعد بعض ملفات تعريف الارتباط أساسية ليمكننا تقديم خدماتنا عبر الإنترنت بشكل آمن. وتشمل ملفات تعريف الارتباط هذه ملفات تعريف الارتباط التي تخدم في التعرف على المستخدمين ومصادقتهمتختزن بشكل مؤقت بعض مدخلات المستخدمين (على سبيل المثال، محتوى نموذج عبر الإنترنت)تختزن بعض تفضيلات المستخدم (على سبيل المثال، إعدادات البحث أو اللغة) تختزن بيانات لضمان إعادة تشغيل محتوى مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية بسلاسة.(آخر تحديث: 25.05.2018) ملفات تعريف الارتباط التحليلية نستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية لتحليل سلوك المستخدم (على سبيل المثال، الصفحات الفرعية التي زارها، واستعلامات البحث التي أجراها) في نموذج إحصائي. (آخر تحديث: 25.05.2018) تتبُع ملفات تعريف الارتباط باستخدام المكونات الإضافية الاجتماعية إذا كنت تستخدم المكونات الإضافية الاجتماعية، فإن مزودي المكونات الإضافية يختزنون في الأغلب ملفات تعريف ارتباط على نظامك. (آخر تحديث: 25.05.2018) أدوات تحليلات الويب نحتاج لمعلومات إحصائية حول استخدام منصات الإنترنت الخاصة بنا لجعل هذه المنصات أسهل استخدامًا ولأداء الأبحاث السوقية. نستخدم أدوات تحليلات الويب التالية لهذا الغرض. ملفات التصفح التي تنشئها هذه الأدوات باستخدام ملفات تعريف الارتباط التحليلية أو من خلال تقييم ملفات السجلات لا تتم مطابقتها مع البيانات الشخصية. هذه الأدوات لا تستخدم عنوان الـIP الخاص بالمستخدم مطلقًا أو تختصره فور أن يتم جمعه. لا يعالج مزود خدمة أدوات تحليلات الويب البيانات إلا بالنيابة عنا ووفقًا لتعليماتنا وليس لأغراضه الخاصة. ستجد لكل أداة تحليلات ويب مزودها والكيفية التي يمكنك بها منع الأداة من جمع بياناتك ومعالجتها. يُرجى ملاحظة أن للأدوات التي تستخدم ملفات تعريف ارتباط إلغاء الاشتراك، تكون وظيفة إلغاء الاشتراك محدودة بالجهاز أو مستعرض الويب ولا تطبق إلا في الجهاز ومستعرض الويب الذي تستخدمه في ذلك الوقت. يمكنك أيضًا منع إنشاء ملفات التصفح تمامًا بإلغاء تنشيط استخدام أي ملفات تعريف ارتباط..Google Analytics / Firebase Services: خدمة Google Analytics / Firebase Services هي خدمة تقدمها شركة Google Inc، الواقع مقرها في 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Google"). نستخدم خدمة Google Analytics مع ميزة "إخفاء هوية عنوان الـIP" الخاصة بشركة Google. يعني هذا أن شركة Google تحذف عنوان الـIP بشكل طبيعي داخل الاتحاد الأوروبي وتقتطعه في بعض الحالات الاستثنائية عند وصول البيانات للولايات المتحدة فقط. بأي حال، لا تختزن الشركة عنوان الـIP إلا في صورة مقطوعة. يمكنك رفض جمع بياناتك ومعالجتها بواسطة هذه الأداة بتنزيل المكون الإضافي لمستعرض الويب هنا: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ar.Webtrekk: Webtrekk هي خدمة تقدمها شركة Webtrekk GmbH الواقع مقرها في Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlin, Germany (ألمانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك بتنزيل ملف تعريف ارتباط إلغاء الاشتراك المتاح هنا وتخزينه: optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.Typeform: Typeform هي خدمة تقدمها شركة Typeform, SL., Carrer Bac de Roda 163, Barcelona 08018, (إسبانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام وظيفة إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt Optimizely: Optimizely هي خدمة تقدمها شركة Optimizely GmbH، الواقع مقرها في Spichernstrasse 6, 50672 Köln, Germany (ألمانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام وظيفة إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: www.optimizely.com/de/opt_outTagCommander: TagCommander هي أداة تقدمها شركة Fjord Technologies SAS الواقع مقرها في 3-5, rue Saint Georges, F-75009 Paris, France (فرنسا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام وظيفة إلغاء الاشتراك المتاحة بالرابط التالي: https://www.commandersact.com/en/privacy/NET-Metrix-Audit وNET-Metrix-Profile: NET-Metrix-Audit وNET-Metrix-Profile هما خدمتان تقدمهما شركة NET-Metrix AG، الواقع مقرها في Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich, Switzerland (سويسرا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيارات إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerungcomScore: comScore هي خدمة تقدمها شركة comScore, Inc. الواقع مقرها في 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy· ly هي خدمة تقدمها شركة Parsly Inc.، الواقع مقرها في 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.parse.ly/privacy-policy/Chartbeat هي خدمة تقدمها شركة Chartbeat Inc، الواقع مقرها في 826 Broadway, Floor 6 New York, NY 10003, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://chartbeat.com/privacy: خدمة New Relic Data Moinitoring توفرها شركة New Relic Inc.، الواقع مقرها في San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200 San Francisco, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأدوات من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://newrelic.com/termsandconditions/privacyDatadog هي خدمة تقدمها شركة Datadog, Inc، الواقع مقرها في 620 8th Ave, 45th Floor, New York, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/Quintly هي خدمة تقدمها شركة Quintly GmbH، الواقع مقرها في Neusser Str. 93, 50670 Köln, Germany (ألمانيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.quintly.com/privacyMedia هي خدمة تقدمها شركة Kantar Media المحدودة، الواقع مقرها في 222 Grays Inn Road, London WC1X 8HB, England (إنجلترا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باستخدام خيار إلغاء الاشتراك المتاح هنا: https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement (آخر تحديث: 24.10.2019) المكونات الإضافية الاجتماعية ما المكونات الإضافية الاجتماعية؟ تسمح المكونات الإضافية بتضمين وسائط التواصل الاجتماعي في منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG لراحة المستخدمين لدينا. فيما يلي، يُشار إلى موفري المكونات الإضافية على اختلافهم معًا باسم "موفري المكونات الإضافية". يتم إلغاء تنشيط عمل المكونات الإضافية كإعداد افتراضي لمنع الإفصاح بشكل تلقائي عن بيانات المستخدم لموفر الخدمة. المكونات الإضافية (المقدمة من قبل شركة Shariff) لا ترسل البيانات إلا مرة واحدة فور تنشيطها، أي فور النقر عليها من قبل المستخدم. يُرسل بعد ذلك مستعرض الويب ملفات السجلات (بما فيها عنوان الـIP) الخاص بك مباشرة إلى خادم مزود المكونات الإضافية حيث قد يتم تخزينها. قد يقع هذا الخادم خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية). كيف يمكنك منع تنشيط المكونات الإضافية؟ إذا أردت منع تبادل البيانات بين نظامك ووسائط التواصل الاجتماعي، يجب عليك تسجيل خروجك من وسائط التواصل الاجتماعي قبل استخدام منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG. يجب عليك أيضًا تنشيط الوضع الخاص في إعدادات خصوصية البيانات الخاصة لمستعرض الويب لديك. ومن المفيد كذلك إلغاء تنشيط ملفات تعريف الارتباط أو الحد من استخدامها في إعدادات مستعرض الويب لديك بحيث لا يمكن للأطراف الخارجية تتبع سلوكك في تصفح الإنترنت. يمكنك كذلك منع تحميل المكونات الإضافية تمامًا باستخدام منع البرامج النصية كوظيفة إضافية في مستعرض الويب الخاص بك. (آخر تحديث: 25.05.2018) هل تؤثر شركة (هيئة) SRG بأي شكل في نطاق معالجة البيانات من قبل المكونات الإضافية؟ المكونات الإضافية هي ملحقات مستقلة لموفري المكونات الإضافية. ومن ثم، لا تؤثر شركة SRG بأي شكل من الأشكال في نطاق البيانات المجمعة بواسطة المكونات الإضافية والمخزنة من قبل موفر المكونات الإضافية. إذا وضع أحد موفري المكونات الإضافية ملفات تعريف ارتباط في نظامك، يمكنه تسجيل سلوكك في تصفح الإنترنت وإنشاء ملفات مستخدم مفصلة باستخدام بيانات التعقب. لمزيد من المعلومات حول أغراض عملية جمع البيانات ونطاقها وحول معالجة واستخدام بياناتك من قبل موفري المكونات الإضافية وحقوقك وخيارات التكوين لحماية بياناتك، يمكنك الرجوع لبيان خصوصية البيانات للموفر ذي الصلة. نستخدم في سياق منصات الإنترنت لدينا المكونات الإضافية الاجتماعية للموفرين التالين: المكون الإضافي لشبكة Facebook الاجتماعية: خدمة Facebook مدارة في موقع www.facebook.com من قبل شركة Facebook Inc.، الواقع مقرها في 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفي موقع www.facebook.de المدار من قبل شركة Facebook Ireland Limited المحدودة، الواقع مقرها في Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (أيرلندا) ("Facebook"). ستجد نظرة عامة حول المكونات الإضافية الخاصة بـFacebook وحول شكلها هنا: http://developers.facebook.com/docs/plugins؛ للاطلاع على معلومات حول خصوصية البيانات لدى Facebook، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.facebook.com/policy.phpالمكونات الإضافية الخاصة بـTwitter: خدمة Twitter مدارة من قبل شركة Twitter Inc.، الواقع مقرها في 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Twitter"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بشركة Twitter وشكلها هنا: https://twitter.com/about/resources/buttons، للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـTwitter، يُرجى زيارة الرابط التالي: twitter.com/privacyالمكونات الإضافية الخاصة بالشبكة الاجتماعية Google+ وYouTube: Google+ هي شبكة اجتماعية تديرها شركة Google Inc.، الواقع مقرها في 1600 Amphitheatre Parkway، Mountain View، CA 94043، USA (الولايات المتحدة الأمريكية)، ("Google"). تتوفر نظرة عامة حول المكونات الإضافية الخاصة بشركة Google وشكلها هنا: https://developers.google.com/+/plugins للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـGoogle+، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.htmlالمكونات الإضافية الخاصة بـPinterest: خدمة Pinterest مدارة من قبل شركة Pinterest، الواقع مقرها في 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Pinterest"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بشركة Pinterest وشكلها هنا: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/؛ للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـPinterest، يُرجى زيارة الرابط التالي: about.pinterest.com/de/privacy-policyالمكونات الإضافية الخاصة بـInstagram: خدمة Instagram مدارة من قبل شركة Instagram LLC.، الواقع مقرها في 1601 Willow Road، Menlo Park، CA 94025، USA (الولايات المتحدة الأمريكية) ("Instagram"). تتوفر نظرة عامة على المكونات الإضافية الخاصة بـInstagram وشكلها هنا: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges للاطلاع على سياسة خصوصية البيانات لـInstagram، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://help.instagram.com/155833707900388/المكونات الإضافية الخاصة بـLikeBtn: خدمة LikeBtn مدارة من قبل شركة LikeBtn، الواقع مقرها في 10 Georgievskaya, 37, Tver, Russia (روسيا). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باتباع تعليمات إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: https://likebtn.com/en/privacyالمكونات الإضافية الخاصة بـAddThis: خدمة AddThis تديرها شركة Oracle America, Inc. ("Oracle") الواقع مقرها في 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA (الولايات المتحدة الأمريكية). يمكنك منع هذه الأداة من تتبع بياناتك باتباع تعليمات إلغاء الاشتراك المتاحة هنا: http://www.addthis.com/privacy/opt-out (آخر تحديث: 25.05.2018) المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم جرى تضمين وظائف في منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG تسمح للمستخدمين لدينا بإنتاج محتوى خاص بهم ونشره. هذا التضمين مهم لشركة SRG لإشراك المستخدمين بفعالية في عملية إنشاء الوسائط. تتطلب هذه الوظائف تسجيل المستخدمين وإعطاءهم موافقتهم على معالجة المحتوى الخاص بهم. يعد المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم من البيانات الشخصية. ويتم تخزينه في ملف سجلات واستخدامه بصفة حصرية للغرض الأصلي منه، على سبيل المثال، كمنشور على منتدى أو تعليق أو دردشة أو مدونة. وفور انعدام الحاجة إلى تخزينه يتم حذفه. تستخدم شركة SRG حلولاً من أطراف خارجية فيما يتصل بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم. تشمل هذه الأطراف الخارجية، على سبيل المثال:Janrain, Inc.sms.at mobile internet services gmbh (websms)b1group GmbH (talk42)Neopoly GmbHWidgix, LLC dba SurveyGizmoTYPEFORM S.L.CoreMedia AGHearken, Inc.Amazee Labs AG (آخر تحديث: 25.05.2018) الرسائل الإخبارية / الرسائل الترويجية نتيح لك خيار الاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية الخاصة بنا. عند اشتراكك، تمنحنا موافقتك على استقبال الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية. إذا لم تعد ترغب في تلقي الرسائل الإخبارية والرسائل الترويجية، يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت. يُرجى استخدام روابط إلغاء الاشتراك ذات الصلة الخاصة بنا أو الاتصال بنا بنا. تستخدم شركة SRG حلولاً من أطراف خارجية فيما يتصل بالرسائل الإخبارية / الرسائل الترويجية. تشمل هذه الأطراف الخارجية، على سبيل المثال:شركة Newsletter2Go GmbHمجموعة The Rocket Science Group / MailChimpشركة Urban Airship, Inc.Firebase Services (Google) (آخر تحديث: 24.10.2019) نماذج جهات الاتصال (للمسابقات أيضًا) نستخدم نماذج جهات الاتصال لمساعدتك في التواصل معنا بشكل مباشر، على سبيل المثال، بإرسال الأسئلة والاقتراحات لنا حول منصات الإنترنت الخاصة بنا أو المشاركة في المسابقات. تُستخدم البيانات الشخصية التي نجمعها لهذا الغرض (على سبيل المثال، اسم العائلة والاسم الأول، والعنوان، والبريد الإلكتروني) بصفة حصرية للأغراض المشار إليها في ذلك الوقت. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الكيفية التي تتم بها معالجة بياناتك الشخصية، يرجى استخدام بيانات الاتصال في رسالة التأكيد البريدية الإلكترونية التي نرسلها استجابة لرسالتك أو اتصل بنا بنا تستخدم شركة SRG حلولاً من أطراف خارجية فيما يتصل بنماذج جهات الاتصال. تشمل هذه الأطراف الخارجية، على سبيل المثال:شركة JotForm, Inc.Ergopix Sàrlشركة (tpc Switzerland AG (eMediaشركة B&B Endemol Shine AGشركة (Quizworks B.V. (Easy LMS نحذف البيانات التي ترسلها في نماذج جهات الاتصال فور أن تنعدم الحاجة لاختزانها. (آخر تحديث: 25.05.2018) نصائح فنية حول إعدادات مستعرض الويب يمكنك تغيير إعدادات خصوصية البيانات الخاصة بمستعرض الويب لديك لمنع الأطراف الخارجية من تتبع سلوكك في تصفح الإنترنت. للقيام بذلك، قم بتنشيط الوضع الخاص. من المفيد أيضًا أن تقوم بإلغاء تنشيط ملفات تعريف الارتباط أو أن تحد من استخدامها في إعدادات مستعرض الويب الخاص بك. يمكنك أيضًا منع تحميل المكونات الإضافية تمامًا بمساعدة وظائف إضافية (منع البرامج النصية). للمزيد من المعلومات بهذا الشأن، راجع التعليمات الخاصة بمستعرض الويب الخاص بك.:Internet Explorer: Anleitung unter http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7Mozilla Firefox: Anleitung unter https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnenGoogle Chrome: Anleitung unter https://support.google.com/chrome/answer/95647Safari: Anleitung unter http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 (آخر تحديث: 25.05.2018) مسرد المصطلحات: خصوصية البيانات في سويسرا والاتحاد الأوروبي نظرة عامة على الاختلافات الرئيسية في تعريفات المصطلحات: DSG: القانون السويسري الفيدرالي حول حماية البيانات (DSG) صدر في 19 يونيو عام 1992 (آخر تحديث في 1 يناير 2014) EU DS-GVO: VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) البيانات الشخصية Personenbezogene Daten البيانات الشخصية الحساسة Besonderer Kategorien personenbezogener Daten المعالجة Verarbeitung ملف تعريف الشخصية Profiling مراقب ملف البيانات Verantwortlicher معالجة البيانات من قبل الأطراف الخارجية Auftragsverarbeiter E-DSG: Entwurf totalrevidiertes Bundesgesetz über den Datenschutz Personendaten (Daten) Besonders schützenswerte Personendaten Bearbeiten Profiling Verantwortlicher Auftragsbearbeiter (Stand: 25.05.2018)