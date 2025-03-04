معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرّ عند 6,2 في المئة في كانون الثاني/يناير

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بقي معدّل البطالة في منطقة اليورو مستقرّا في كانون الثاني/يناير عند 6,2 %، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الثلاثاء.

في كانون الأول/ديسمبر، قدر المكتب في البداية ارتفاع نسبة البطالة إلى 6,3 %، لكنه عدل توقعاته نزولا إلى 6,2 %، وهو معدل لم يتغير منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وهذا المؤشر هو أدنى مستوى يسجَّل منذ بدأ مكتب الاحصاء الأوروبي جمع هذه السلسلة في نيسان/أبريل 1998 للدول التي اعتمدت العملة الموحدة.

وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر 0,3 نقطة في الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو.

وبالنسبة إلى مجمل الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الأشخاص العاطلين عن العمل بلغ 5,8 % في كانون الثاني/يناير.

وحافظ على استقراره منذ تشرين الأول/أكتوبر عند أدنى معدل تاريخي له.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في كانون الثاني/يناير في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 12,82 مليون شخص، بينهم 10,65 ملايين في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة في فرنسا 7,3 %، مقابل 6,3 % في إيطاليا و3,5 % في ألمانيا، بحسب يوروستات.

وسجِّل أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي في جمهورية التشيك (2,6 %) وبولندا (2,6 %) ومالطا (3 %)، فيما سجّلت أعلى المستويات في إسبانيا (10,4 %) والسويد (8,9 %) واليونان (8,7 %) وفنلندا (8,7 %).

وقدّرت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها الاقتصادية التي نشرتها في تشرين الثاني/نوفمبر، أن يستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6,3 % في عامَي 2025 و2026، وعند 5,9 % خلال الفترة نفسها في مجمل الاتحاد الأوروبي.

ارو/ريم/الح