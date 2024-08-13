معدل البطالة يتجاوز 33% في جنوب إفريقيا في الربع الثاني من العام

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ارتفع معدل البطالة في جنوب افريقيا إلى أكثر من 33% مجددا في الربع الثاني، مواصلا الاتجاه الذي شهد زيادة عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 60% خلال عقد وفقا لأرقام رسمية نشرت الثلاثاء.

ووصل معدل البطالة إلى 33,5% بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بزيادة 0,6 نقطة عن الربع السابق، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية StatsSA.

وذكر التقرير أن نحو 8,4 ملايين شخص كانوا عاطلين عن العمل في الربع الثاني، مقابل 5,2 ملايين قبل عشر سنوات عام 2014.

وأضافت الوكالة أنه مع الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، وصل معدل البطالة إلى 42,6% في الربع الثاني، مقابل 41,9% في الأشهر الثلاثة السابقة.

عند 33,5% يقترب معدل البطالة الرسمي في جنوب إفريقيا من الرقم القياسي البالغ 35,3% الذي سجل عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19.

وانخفض عدد الموظفين في القطاع الرسمي، لكن حوالي 100 ألف شخص وجدوا وظيفة في القطاع غير الرسمي خلال عام (+3,3%) وفقا للمصدر نفسه.

وهذه الأرقام الجديدة هي الأولى التي تنشر منذ الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو والتي كانت البطالة محورها الرئيسي وحرمت حزب المؤتمر الوطني الافريقي الذي يتولى السلطة منذ نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994، من الأغلبية.

وأدت الانتخابات إلى تشكيل حكومة ائتلاف جديدة جعلت من إنعاش اقتصاد البلاد أولويتها.

اب/ليل/ب ق