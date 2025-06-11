معرض “فيفاتك” ينطلق في باريس مع إعلان “نفيديا” تعزيز التزامها في اوروبا

afp_tickers

5دقائق

استفاد الرئيس التنفيذي لشركة “نفيديا” الأميركية العملاقة لأشباه الموصلات من حضوره خلال افتتاح معرض “فيفاتك” التكنولوجي في باريس الأربعاء، ليعلن عن تعزيز التزام شركته في اوروبا، في حين يُتوقَّع مشاركة قادة آخرين في القطاع التكنولوجي في المعرض الأوروبي.

وقال جينسن هوانغ أمام حشد غفير “خلال عامين، سنزيد سعة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي في أوروبا عشر مرات”.

وأعلن أيضا عن شراكة جديدة مع شركة “ميسترال ايه آي” الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء هذا الحدث التكنولوجي الأكبر في أوروبا.

وسيتجول ماكرون بين الممرات ويتحدث إلى شركات ناشئة أوروبية كثيرة، قبل أن يجري مناقشة مع جنسن هوانغ والرئيس التنفيذي لشركة “ميسترال ايه آي” أرتور مينش على المنصة الرئيسية.

ويختتم اليوم الأول من المعرض بعشاء في قصر الإليزيه بحضور عدد من الشخصيات، بينما يزور رئيس الوزراء فرنسوا بايرو المعرض الخميس.

– شراكات –

تضاعفت الإعلانات الموجهة إلى أوروبا خلال مؤتمر “نفيديا” الأول في باريس.

ستصمّم أكبر شركة مُصنّعة لرقائق وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تُعتبر أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، منصة سحابية (حوسبة من بُعد) مع شركة “ميسترال ايه آي”.

ستكون المنصة التي تحمل اسم “ميسترال كومبيوت”، مُجهّزة بـ”18 ألف رقاقة بلاكويل فائقة”، وهي من بين أكثر رقاقات “نفيديا” تطورا.

يقول مينش لوكالة فرانس برس إن هذه المنصة المُستضافة والمُدارة في أوروبا، ستوفر للشركات قدرات حوسبة عالية، ومن المتوقع أن تضمن لها “استقلالية استراتيجية” لتعزيز “الريادة التكنولوجية الأوروبية”.

وأعلن جنسن هوانغ أنه سيتم أيضا تعزيز شراكات أخرى مع شركات أوروبية، مثل عملاق المعدات الكهربائية الفرنسي “شنايدر إلكتريك”، وشركة “سيمنز” الألمانية.

وتعتزم الشركة كذلك المساعدة في تطوير مراكز تكنولوجية في عدد كبير من الدول الأوروبية.

وأشار قصر الإليزيه قبل معرض “فيفاتك” إلى أنّ أوروبا تتخلف بشكل كبير في مجال قوة الحوسبة، مع “أقل من 5%” من القدرة العالمية و “20% من الاستهلاك”.

– سيادة تكنولوجية –

في وقت يفرض الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب رسوما جمركية متفاوتة على الاقتصاد العالمي، يواجه قطاع التكنولوجيا الأوروبي تساؤلات بشأن السيادة التكنولوجية.

بعد شهر من قمة “تشوز فرانس” الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى فرنسا، وأربعة أشهر من قمة عن الذكاء الاصطناعي جمعت عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات في باريس، يحضر إيمانويل ماكرون معرض “فيفاتك” للترويج لـ”السيادة التكنولوجية الأوروبية” في مواجهة الولايات المتحدة والصين، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي الفرنسية كلارا شاباز، خلال افتتاح المعرض، إنّ تطوير الذكاء الاصطناعي يشغل بال الجميع، و”لم تكن هذه التكنولوجيا يوما ذات طابع سياسي كما هي عليه اليوم”.

وقالت رئيسة نقابة الشركات الرقمية المهنية “نوميوم” فيرونيك تورنر، في حديث عبر إذاعة “راديو كلاسيك” صباح الأربعاء “على فرنسا وأوروبا (…) الاستثمار والابتكار اليوم. إنه أمر مهم جدا، علينا استعادة قدرتنا التنافسية”.

تُعزز فجوة التمويل الهائلة بين اوروبا والولايات المتحدة والمستمرة منذ إجراءات الحماية التي اتخذها دونالد ترامب، مسألة الاعتماد على الأدوات الرقمية الأميركية.

وخلص رئيس المعرض فرنسوا بيتوزيه في مقابلة مع وكالة فرانس برس إلى أن “مسألة السيادة التي لم تكن تحظى بأهمية كبيرة في النقاشات قبل عام أو عامين، أصبحت أولوية استراتيجية مطلقة”.

مع 14 ألف شركة ناشئة أكثر من نصفها فرنسية وأكثر من 3 آلاف مستثمر من مختلف أنحاء العالم، يتوقع منظمو المعرض استقطاب ما لا يقل عن 165 ألف زائر لهذا المعرض بدورته التاسعة.

منغ-داكس/رك/جك