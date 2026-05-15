معرض آرت دبي السنوي ينطلق رغم تداعيات حرب الشرق الأوسط

افتُتح في دبي الجمعة أكبر معرض سنوي للفن المعاصر في الشرق الأوسط في ظل تداعيات الحرب التي انعكست تراجعا في عدد المشاركين وحضورا محليا أكبر من المعتاد.

وفي دورته العشرين هذا العام، افتُتح معرض “آرت دبي” متأخرا شهرا وبصيغة مُصغّرة بعد أن أجبرت الحرب في الشرق الأوسط المنظمين على مراجعة خططهم.

وقالت المديرة التنفيذية للمعرض بينيديتا غيون لوكالة فرانس برس “عندما اندلع النزاع، كنّا على بعد أسابيع قليلة من انطلاق المعرض، وكان علينا أن نقرر ما إذا كنا سنمضي قدما” في إقامة الحدث الممتد على ثلاثة أيام.

وأضافت “بالنسبة لنا، الرسالة هي رسالة الصمود”.

وجعل المنظمون الذين يبيعون عادة حوالى 10 آلاف تذكرة، الدخول مجانيا لجذب الزوار. وتلقوا حتى الآن 16 الف طلب تسجيل عبر موقعهم الإلكتروني.

وكانت الإمارات الدولة الأكثر استهدافا خلال الحرب التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في أواخر شباط/فبراير.

ورغم نجاح الإمارات في صد عدد كبير من الضربات، فإن الهجمات غير المسبوقة هزّت صورة الاستقرار التي طالما حافظت عليها دول الخليج وسط شرق أوسط مضطرب، ودفعت السياح إلى العدول عن السفر إليها في موسم الذروة.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الشهر الماضي، لكن التوترات الإقليمية السائدة لا تزال تعرقل النقل الجوي والبحري، فيما لا يزال عدد السياح محدودا.

ورغم أجواء عدم اليقين، توجه بعض أصحاب المعارض الفنية العالميين إلى دبي بمن فيهم الفرنسي فرانك إلباز.

وقال “رغم الوضع الراهن، يشعر المرء بأن الأمور تتحسن هنا، وأن دبي مكان له مستقبل”.

أما صالح بركات، صاحب معرض فني مقره في لبنان الذي طالته الحرب، فقد اعتبر أن المشاركة في المعرض مهمة من باب التضامن.

وقال “نحن جميعا هنا هذا العام لنكون حاضرين ولنقول إن الحياة تستمر”.

