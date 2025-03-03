معرض برشلونة للأجهزة المحمولة ينطلق مع تخصيص الحيّز الأكبر للذكاء الاصطناعي

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انطلق الاثنين معرض برشلونة للأجهزة المحمولة الذي يُعدّ أكبر ملتقى للتكنولوجيا اللاسلكية في العالم، مع أجواء حماسية بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي، لكن في ظل مخاوف من التوترات التجارية التي تغذيها الولايات المتحدة.

ويُتوقَّع أن يستقطب المعرض المُقام في المدينة الإسبانية نحو مئة ألف مشارك، قبل يوم واحد من دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على البضائع الصينية حيز التنفيذ.

ومنذ وقت مبكر صباح الاثنين، حضر عدد كبير من الأشخاص إلى القاعات متجوّلين بين الأقسام بحثا عن أحدث الأجهزة والابتكارات من الشركات المصنعة أو استعدادا للمشاركة في مناقشات محورها مستقبل القطاع.

وغالبية الجهات العارضة من الصين، التي ستتأثر منتجاتها برسوم جمركية إضافية على الاستيراد بنسبة 10% تُضاف إلى 10% سبق أن فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.

ويحض ترامب المكسيك وكندا على ان تحذوا حذوه.

وقد يؤثر ارتفاع تكاليف التجارة على سوق التكنولوجيا والهواتف الذكية العالمية بالكامل إذا أبقى ترامب التعريفات الجمركية الصينية سارية ووسعها لتشمل الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، كما هدد.

تضمّ الصين شركات تكنولوجية كبرى مثل “هواوي”، ولكن أيضا شركات تتولى جمع قطع الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات التي تبيعها شركات أجنبية مثل “أبل”، وأخرى تنتج المكونات الرئيسية للسلع.

وفي ظل عدم وجود إجابات واضحة بشأن التجارة، سيحاول عدد كبير من المشاركين “تناسي” هذه المسألة في الوقت الحالي للتركيز على ما يوفر الذكاء الاصطناعي، على ما قال رئيس الاتصالات في شركة “اي واي” الاستشارية سيدريك فوراي.

والأحد، ركز عدد من الشركات الصينية المصنّعة للهواتف الذكية عروضها قبل إطلاق المعرض، على المنتجات والاستثمارات الجديدة.

وأكدت شركة “هونور” التابعة لـ”هواوي” أن هواتفها الذكية المستقبلية التي يتم ابتكارها مع شركتي “غوغل كلاود” و”كوالكوم” الأميركيتين، ستكون مجهزة ببرامج ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام، مثل وضع جداول زمنية لأحداث معينة أو حجز طاولة في مطاعم.

وكشفت شركة “شاومي” المنافسة، وهي ثالث أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في العالم بعد “أبل” و”سامسونغ”، عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية المجهزة بكاميرات عالية الجودة ومجموعة خاصة بها من ميزات الذكاء الاصطناعي.

منغ- فاب/رك/ب ق