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معرض: أسطورة زيرمات

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The broken rope from the first ascent of the Matterhorn

The broken rope from the first ascent of the Matterhorn

متحف Matterhorn، زيرمات، من بداية يوليو إلى 31 أكتوبر 2011.

تحت القبة الزجاجية من الكازينو القديم، بجانب كنيسة القرية، عالم منبسط يستقبل اشعة الشمس، ينظم معرض Zermatlantis. تجربة تحكي أسطورة زيرمات، قرية المزارعين التي أصبحت منتجعا صحيا عالميا شهيرا، ومحطة مشهورة لرياضة التزلج. زيارة للمكان تحيي الذاكرة وتوسع دائرة التفكير. 

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