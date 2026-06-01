معلقان أمريكيان: بريطانيا تمنع دخولنا بسبب انتقادنا لإسرائيل

reuters_tickers

3دقائق

لندن أول يونيو حزيران (رويترز) – قال المعلقان اليساريان الأمريكيان جينك أويغور وحسن بيكر إن بريطانيا منعتهما من دخول البلاد لإلقاء كلمات في فعاليتين مختلفتين.

وأويغور شخصية إعلامية تركية أمريكية من اليسار وابن أخته بيكر معلق ومؤثر أمريكي ينتمي لتفس التيار.

وقال أويغور، الذي يشارك في تقديم القناة الشهيرة على يوتيوب “الشبان الأتراك” أو (ذا يانج تركس)، وبيكر إنهما منعا من الدخول بسبب آرائهما حول إسرائيل.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لم يذكر إسرائيل إن تصريح السفر “لهذين الفردين” ألغي لأن “وجودهما في بريطانيا ربما لا يخدم الصالح العام”.

وكان من المقرر أن يتحدثا في مهرجان ساوث باي ساوث ويست (إس.إكس.إس.دبليو) في لندن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفي جامعة أكسفورد في مطلع الأسبوع المقبل.

وكتب أويغور، بعد أن قال إنه حاول أن يستقل إحدى الطائرات “مُنعت بسبب انتقادي لإسرائيل. هل ما زلنا أحرارا؟”.

وقال بيكر “ألغت بريطانيا تأشيرتي أيضا. كل ذلك بناء على طلب إسرائيل”.

ولم يرد ذكر إسرائيل في صفحات الفعاليات الخاصة بالمعلقين على موقع المهرجان إلذي يوصف بأنه مهرجان “للأعمال والتكنولوجيا والإبداع”.

وعلى مدى العام الماضي، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس عن قلقهما بشأن ما وصفاه بانتهاكات حرية التعبير في بريطانيا.

وفي مايو أيار، منعت الحكومة البريطانية 11 شخصا من دخول البلاد ووصفتهم بأنهم “محرضون أجانب من اليمين المتطرف”. وكان من المقرر أن يتحدثوا في فعالية نظمها الناشط المعادي للإسلام تومي روبنسون.

وقال موقع المهرجان أن أويغور(56 عاما) يستقطب أكثر من 200 مليون مشاهدة شهريا من خلال قناة “الشبان الأتراك” على يوتيوب.

وكان أويغور لفترة وجيزة مرشحا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ويقول موقع المهرجان أيضا إن عدد مشاهدي ابن أخته (34 عاما) يبلغ 30 ألف شخص يوميا على منصة البث المباشر (تويتش).

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)