مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.. شبان من غزة يحاولون دفن همومهم بلعب كرة القدم

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من محمود عيسى

غزة (رويترز) – يلعب شبان فلسطينيون، ألهمتهم دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ على بعد عوالم شاسعة منهم في باريس، مباريات ينافسون فيها بعضهم في مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب، في إلهاء عن أهوال القصف الإسرائيلي نادرا ما يتاح لهم.

وبينما تتركز أنظار العالم على منافسات دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا، لن يحظى الفريق الفائز من بين هؤلاء الشبان بأي تكريم ولا جائزة في القطاع الصغير الذي حولته الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى حطام.

وبدأت الحرب بعد هجوم مباغت نفذه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وعثر لاعبون على كأس تحت الأنقاض كانوا يبحثون عنه ليعطيهم إحساسا ولو بسيطا بالإنجاز وسط فوضى الحرب. لكنه شكل تذكيرا مؤلما بأن قطاع غزة قد يستغرق سنوات ليتعافى من إراقة الدماء.

وقال أبو سيف، أحد منظمي دورة ألعاب كرة القدم في غزة التي يتنافس فيها لاعبون يرتدون الأحمر أو الأسود “إحنا أتمينا وأنجزنا وحققنا المباريات هذه عشان في العالم كله بتصير أولمبيات، وعلى حد التحديد الأولمبيات اللي بتصير في فرنسا”.

وأضاف عن أملهم في أن يلفت ذلك النظر لمحنتهم العصيبة في وقت يهتم العالم كله بالحدث الذي تستضيفه فرنسا “يعني العالم كله بينظر إلها وبيتطلع إلها ومبسوط عليها. كنا نتمنى أن العالم ينظر إلنا في قطاع غزة، في قطاع غزة المنكوب والمضطهد، ينظر ويتطلع أنه كيف أن حتى أبسط حقوقنا في الرياضة اللي هي الكورة.. إحنا بنحبها وبنمارسها وهي هوايتنا. وإحنا شعب نحب السلام”.

ومضى يقول “ملاعبنا كلها اتدمرت، أنديتنا كلها اتدمرت. يعني أنتم شايفين الكرة اللي بنلعب بيها كرة قديمة جدا في مركز الإيواء، ومراكز الإيواء اتدمرت. يعني الاحتلال مخلاش (لم يترك) إشي إلا أما دمره، الشجرة، الحجر، الطير، العصفور، مفيش حاجة إلا ودمرها الاحتلال”.