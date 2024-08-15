مفاوضات في الدوحة حول هدنة في قطاع غزة حيث تجاوز عدد القتلى 40 ألفا

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بدأت الخميس جولة جديدة من التفاوض حول هدنة في قطاع غزة بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، فيما تجاوز عدد قتلى الحرب المتواصلة منذ عشرة أشهر الأربعين ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وتأتي المفاوضات بعد عشرة أشهر من حرب مدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفي ظل تصعيد إقليمي بين الدولة العبرية من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن جولة جديدة منها انطلقت في العاصمة القطرية الخميس في محاولة للتوصل إلى هدنة من شأنها أن تتيح تبادلا للرهائن المحتجزين في قطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفدين الى قطر للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن ممثلين عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين الى جانب واشنطن، يشاركون فيها أيضا.

ويتخّذ قادة من حماس في قطر مقرّا. وبالاستناد الى جلسات التفاوض السابقة، لا تحصل مفاوضات مباشرة بين الطرفين المعنيين، إنما ينقل الوسطاء المقترحات والأجوبة الى كل من الوفدين اللذين لا يتواجدان في الغرفة نفسها.

وقال مصدر في حماس قبل يومين إن الحركة “ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض وهل مسار المفاوضات جدّي من جانب الاحتلال ومجدٍ لتنفيذ الاقتراح الأخير أم أنه استمرار للمماطلة التي يتبعها نتانياهو”.

وقال مصدر آخر إن “حماس معنية بوقف الحرب والتوصل لصفقة واتفاق لوقف اطلاق النار على أساس الاقتراح الذي قُدّم الشهر الماضي”، في إشارة الى الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

في واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لمحطة “سي ان ان” التلفزيونية الأميركية الخميس “نحن اليوم نتحدّث عن تطبيق تفاصيل الاتفاق، الثغرات الصغيرة التي نؤمن أنه في الإمكان تجاوزها الى حد كبير بحسب الطريقة التي يتم فيها تنفيذ الاتفاق”.

وكرّر “البحث ليس حول الاتفاق نفسه، إنما حول تطبيقه”، مشيرا الى أنه عند “الوصول الى مثل هذه التفاصيل” في اي اتفاق “يصبح الأمر أكثر صعوبة”.

وأعرب عن أمله في “إحراز تقدّم خلال الساعات والأيام المقبلة”.

– “البحث في تطبيق الاتفاق” –

وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من أربعين ألف شخص، وفق آخر إحصاءات لوزارة الصحة التابعة لحماس الخميس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعزّزت المخاوف من توسّع التصعيد الى دول أخرى في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، في ضربة نسبت الى إسرائيل. وجاء ذلك بعد ساعات من ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قتلت القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وتوعّدت إيران وحزب الله بالردّ على الدولة العبرية.

ومارست الدول الغربية ضغوطا مكثفة على إيران داعية إياها للتراجع عن تهديدها بالردّ على إسرائيل.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة، يزور وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بيروت الخميس بعد الموفد الأميركي آموس هوكستين الذي زار لبنان وإسرائيل خلال اليومين الماضيين.

واعتبر الرئيس الأميركي الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران للامتناع عن شنّ هجوم.

ورفضت إيران الثلاثاء الدعوات الغربية للتراجع.

وقال كيربي ل”سي ان ان”، “نعتقد” ان إيران وحلفاءها “لا يزالون يفكّرون” بالردّ وب”أنهم سيفعلون شيئا. قد يحصل هذا خلال الأيام القادمة، أو في أي وقت”، و”نحن نراقب عن كثب”، معربا عن أمله في الوقت نفسه بألا يحصل.

على الأرض، واصلت إسرائيل الأربعاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه فكّك أكثر من 30 بنية تحتية لحماس خلال الساعات الماضية، بينها مواقع تضمّ متفجرات وأسلحة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار الى أنه قتل قرابة عشرين مقاتلا في رفح في جنوب القطاع.

ولا تنشر حماس أعداد المقاتلين الذين يسقطون في المعارك والقصف، ويرجّح أن الحصيلة الإجمالية للضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة تشمل هؤلاء.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع وكالة فرانس برس الخميس عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس.

كذلك، أفاد مسعفون عن نقل خمسة قتلى وعدد من الجرحى الى مستشفى الأهلي في مدينة غزة في شمال القطاع بعد غارات إسرائيلية على المدينة.

في الضفة الغربية المحتلة، قُتل فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون في غارة للجيش الاسرائيلي فجر الخميس على مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من مدينة نابلس، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأكّد الجيش الإسرائيلي مقتل شخصين قال إنهما “شكّلا تهديدا للقوات العاملة في المنطقة” بإطلاق نار من “طائرة تابعة لسلاح الجو”.

وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 632 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

على الجبهة الشمالية لإسرائيل، أعلن حزب الله الخميس أنه “أدخل على جدول نيرانه المستعمرة الجديدة شامير وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت “في منطقة مفتوحة” في محيط كيبوتس شامير، من دون أن توقع اي إصابات.

ودوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل وفي منطقة الجولان المحتل.

بورز/رض/غ ر