مفاوضون من أمريكا وإيران يتوجهون للدوحة لكن اجتماعهم غير مؤكد

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دبي/واشنطن 29 يونيو حزيران (رويترز) – من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري، لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين، في وقت اختبر فيه تبادل لإطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع وقف إطلاق النار المؤقت لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أربعة أشهر.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد إيفاد صهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف لقيادة فريق التفاوض. وفي الوقت نفسه، تعتزم إيران إرسال وفدها الفني إلى قطر خلال الأسبوع الجاري، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن هذه الزيارة “لا علاقة لها” بالزيارة الأمريكية، وأنه لم يجر تحديد أي محادثات بين الجانبين.

وأضاف بقائي “لن نعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة”.

ويسلط الخلاف بخصوص إمكان عقد اجتماعات بين الجانبين الضوء على هشاشة اتفاق وقعاه في 17 يونيو حزيران لإنهاء صراع عطل تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز وشكل معضلة سياسية لترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وثمة مهلة لا تقل عن 60 يوما لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المؤلفة من 14 بندا لتمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان. وسيناقش الجانبان خلال هذه الفترة أيضا برنامج إيران النووي وبرامجها البحثية ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يريد ترامب نقله من إيران والتفاوض لإبرام هدنة دائمة. لكن التقدم يشهد عراقيل، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق.

وتوقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز على نحو شبه كامل بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط. ولم تشارك إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار الأمريكية الإيرانية، ونأت بنفسها عن الاتفاق. وكان يمر من خلال المضيق نحو 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن اجتماعا سينعقد في الدوحة غدا الثلاثاء، لكن التركيز على سينصب إدارة المضيق ونزع فتيل التوتر على خلاف محادثات فنية سابقة بين طهران وواشنطن انعقدت في سويسرا.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما تسبب في ارتفاع جديد لمعدلات التضخم عالميا وشكل ضغطا سياسيا على ترامب مع ارتفاع أسعار الوقود قبل أشهر من إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وتوقع مسؤول آخر مطلع أن تجتمع فرق فنية من الولايات المتحدة وإيران على نحو منفصل مع وسطاء قطريين وباكستانيين يوم الأربعاء.

ووافقت إيران في أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار على “بذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن” لناقلات النفط وغيرها من السفن التجارية عبر المضيق. وبعد التوقيع، شهدت حركة الملاحة البحرية تحسنا مؤقتا، سرعان ما تبدد بعد أن قالت طهران إنها ستعترض السفن التي لا تلتزم بالممرات الملاحية التي وافقت عليها. وفي استعراض لسيطرتها على المضيق، قالت إيران إنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تستخدم المضيق بعد انقضاء مهلة الستين يوما، وهو ما لم يكن معمولا به قبل الحرب، مما أثار غضب ترامب.

واتهمت الولايات المتحدة إيران باستهداف ما لا يقل عن سفينتين تجاريتين في المضيق إما باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة خلال الأيام الماضية. وقصفت واشنطن في المقابل منشآت عسكرية إيرانية خلال مطلع الأسبوع، لترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

* أصول إيرانية مجمدة

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله اليوم الاثنين إنه سيجري بموجب الاتفاق الإفراج عن ستة مليارات دولار، من أصل 12 مليارا قيمة الأصول المجمدة في قطر، على أن تُعاد إلى إيران.

وأضاف أن الاتفاق أدى إلى رفع عقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ووصف المذكرة بأنها “انتصار كبير للشعب الإيراني”.

وقال المصدر الإيراني الكبير إن الدوحة وطهران في المراحل النهائية للاتفاق على أمور فنية للإفراج عن أصول مجمدة قيمتها ستة مليارات دولار وأشار إلى أن ذلك سيكون على حزمتين.

وارتفعت أسعار النفط اليوم، فزادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو واحد بالمئة بعد أن سلط التوتر الذي تصاعد في مطلع الأسبوع الضوء على هشاشة الاتفاق الإيراني الأمريكي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وكتب ماكرون على منصة إكس بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر الإليزيه “قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز”.

* الغموض يكتنف هدنة لبنان

عقد التوتر بين واشنطن وطهران الجهود المبذولة لإنهاء القتال في لبنان. وأثار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف لجماعة حزب الله المدعومة من إيران، شكوكا حيال الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف الصراع بين لبنان وإسرائيل.

وحذر بري اليوم من أن الاتفاق قد تترتب عليه محاولات لإثارة الانقسامات في لبنان، وقال إنه يرى أن هذا الاتفاق لن ينفذ.

وبدأت أحدث حرب في لبنان بعدما شنت جماعة حزب الله هجوما على إسرائيل وصفته بأنه تضامن مع إيران. وأدى الرد الإسرائيلي إلى نزوح جماعي وسقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل في لبنان.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الموقع الشهر الجاري بندا صريحا لإنهاء الأعمال القتالية في لبنان، وتقول طهران إن ذلك الاتفاق لا بد أن يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

(إعداد شيرين عبد العزيز ونهى زكريا وسلمى نجم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية وعلي خفاجي)