مفاوضون من حماس في القاهرة مع تدهور أوضاع غزة تحت وطأة الحملة الإسرائيلية

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مفاوضيها وصلوا إلى القاهرة يوم السبت للاستماع من الوسطاء إلى نتائج أحدث جولة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ويأتي ذلك بعدما أفادت الأمم المتحدة بتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ورصد إصابة بشلل الأطفال.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي في أنحاء القطاع أودى بحياة 50 شخصا يوم السبت. وذكرت السلطات أن القتلى الذين سقطوا جراء المعارك على مدى الثماني والأربعين ساعة الماضية ما زالوا ممددين في الطرق أو تحت الأنقاض وسط استمرار القتال.

ولم تنجح المحادثات المتقطعة التي تجري منذ أشهر في تحقيق انفراجة تنهي الحملة العسكرية المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة أو تحرير الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل أحدث حرب في القطاع.

وبدأ المفاوضون الإسرائيليون في القاهرة يوم الخميس لقاء وسطاء من الولايات المتحدة، التي قدمت “اقتراحا لسد الفجوات” يهدف إلى حل الخلافات المستمرة بين الطرفين ويركز على الوجود الإسرائيلي في المناطق الاستراتيجية في غزة.

لكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث انفراجة في النقاط الشائكة الرئيسية مثل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود بين غزة ومصر.

وتتهم حماس إسرائيل بالتراجع عن أمور كانت قد وافقت عليها سابقا خلال المحادثات، وهو ما تنفيه إسرائيل. كما تقول الحركة إن الولايات المتحدة لا تتوسط بحسن نية.

وفي إسرائيل، دخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خلاف مع المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار بشأن ما إذا كان يتعين أن تبقى القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين غزة ومصر، بحسب مصدر مطلع على المحادثات.

وفي هذه الأثناء، بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية سي.كيو براون زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا إلى منطقة الشرق الأوسط يوم السبت لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر يفضي إلى اتساع رقعة الصراع، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تأهب لهجوم تهدد إيران بشنه على إسرائيل.