مفاوضو إيران وفانس يتوجهون إلى سويسرا لكن القتال في لبنان يستمر

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زوريخ/دبي/واشنطن 20 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وفدا إيرانيا كبيرا وصل إلى سويسرا اليوم السبت لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة، في حين غادر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي واشنطن إلى لحضور اجتماعات قالت باكستان إنها ستبدأ غدا الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني يرأسه كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، وضمن أعضائه وزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في مجالي الأمن والنفط ومن البنك المركزي.

وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بينما تجرى المفاوضات، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يبدو أنه سيزيد المخاطر قبل انعقاد المحادثات في وقت يسعى فيه الطرفان إلى المضي قدما في الاتفاق المؤقت الذي وقعه يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان لإنهاء حربهما التي استمرت قرابة أربعة أشهر.

وحذر الحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من الممر البحري الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية، عازيا ذلك إلى ما وصفها بأنها “جرائم” إسرائيلية في لبنان وانتهاك أمريكي للالتزامات الرامية إلى صمود وقف إطلاق النار. وقال الحرس إن السفن ستكون معرضة للخطر إذا اقتربت من المضيق.

لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق اليوم، حاملة كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وإن القوات الأمريكية ستضمن استمرار سلاسة مرور السفن.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بعدم فرض أي رسوم على المرور من مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما أو بعدها ما لم تفرض الولايات المتحدة رسوما في حالة تعثر محادثات السلام.

وترك ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال فرض الولايات المتحدة رسوم عبور على مضيق هرمز “مقابل الخدمات المقدمة بصفتها “الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط” في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

واتهم محمد مخبر مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الولايات المتحدة على إكس بعدم تنفيذ البند الأول من اتفاقها المؤقت المكون من 14 بندا مع إيران والذي يتضمن وقف إطلاق النار “على جميع الجبهات”، بما في ذلك لبنان.

وقال إن الاتفاق ما دام حبرا على ورق، فسيظل تدفق الطاقة من الشرق الأوسط متوقفا.

وبدا وقف إطلاق النار في لبنان، وهو أحد شروط الاتفاق المؤقت، هشا في ظل تبادل الهجمات بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

* تزايد الزخم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستضغط في سويسرا من أجل الوفاء بالالتزامات، مشيرا إلى عدم وفاء الطرف الآخر بالاتفاقات في الماضي.

وقبل ذلك بقليل، بثت قناة فوكس نيوز مقابلة مع فانس قال فيها إنه واثق من أن وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق واشنطن المكون من 14 بندا مع طهران سيصمد، وأنه لا يرى أي دليل على إغلاق مضيق هرمز.

وغادر فانس متوجها إلى سويسرا بعد الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي (2100 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت. وقال فانس للصحفيين قبل صعوده على متن الطائرة في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند إن المفاوضين سيجرون على الأرجح “محادثات تستمر بضعة أيام”.

وأضاف فانس “لا يمكنني البقاء هناك سوى ليوم أو يومين. آمل أن نحرز تقدما بشأن القضية النووية، وأن نحرز تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان”.

ووقف القتال في لبنان شرط لبدء محادثات لمدة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران لحل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

لكن الدفاع المدني اللبناني أفاد بمقتل 20 شخصا في غارات إسرائيلية على البلاد اليوم بعد ساعات من سريان الهدنة.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها رد على هجمات شنها حزب الله، في حين أعلنت الجماعة المدعومة من إيران أنها لن تسمح لإسرائيل “بحرية الحركة” في لبنان.

وتقول إسرائيل، التي لم تشارك في المحادثات، إنها ليست طرفا في الاتفاق وإنها ستبقي قواتها في الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها حاليا.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ نحو الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة في لبنان. وأكدت مصادر من حزب الله وإسرائيل الاتفاق لرويترز.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن دون الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.

* استمرار القتال في لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية قصفت اليوم السبت مواقع في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما معقلان لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وقال مسؤول عسكري كبير إن إسرائيل ردت بمهاجمة ما وصفتها بأهداف تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان عسكري أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار وستواصل التصدي لأي تهديد يواجه إسرائيل أو قواتها.

وقال عوفري فالفر المقيم في شمال إسرائيل “سمعنا دوي انفجارات طوال الليل. شعرنا بشيء من الحماس لتلك التصريحات بشأن وقف إطلاق النار، لكن كل شيء يستمر كالمعتاد”.

وأضاف “سمعنا انفجارات شديدة هنا، والحياة تستمر على الرغم من ذلك. نأمل أن تأتي أيام أفضل”.

تقول وزارة الصحة اللبنانية إن 4057 شخصا سقطوا قتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، بينهم مسعفون ونساء وأطفال، لكنها لا تحدد عدد القتلى بين صفوف المقاتلين.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 32 جنديا على الأقل وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في الأعمال القتالية مع حزب الله.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)