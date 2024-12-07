مفقود منذ 40 عاما.. عائلة لبنانية تتعرف على أحد أفرادها بعد إطلاق سراحه في سوريا

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من تيمور أزهري

بيروت (رويترز) – أدرك اللبناني معمر العلي أن الرجل الملتحي الذي ظهر في مقطع مصور بعد أن أطلقت المعارضة السورية سراحه من سجن في حماة هو شقيقه علي المفقود منذ ما يقرب من 40 عاما.

وقال معمر في منزله بشمال لبنان “قلبك بيقول لك هذا أخوك”.

وذكر معمر أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بهذا الرجل منذ رؤيته في المقطع المصور يوم الخميس، مضيفا أن صحفيا سوريا في حماة أخبرهم بأن هذا الرجل فقد الذاكرة ولا يستطيع تذكر اسمه.

وقالت عائلته إن علي أُلقي القبض عليه وهو في سن 18 عاما عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري عندما كان في لبنان خلال الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 1975 و1990.

وفشلت جهود العائلة في العثور عليه قبل أن تسيطر المعارضة السورية الأسبوع الماضي على مدينة تلو الأخرى في هجوم خاطف، وتحرر آلاف السجناء من السجون السورية.

وتأمل آلاف العائلات في أن يعود إليهم أحباؤهم الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال حكم عائلة الأسد المستمر منذ 50 عاما.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 100 ألف سوري فُقدوا خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما، وإن عددا كبيرا منهم محتجز في السجون.