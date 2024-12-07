مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مفقود منذ 40 عاما.. عائلة لبنانية تتعرف على أحد أفرادها بعد إطلاق سراحه في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من تيمور أزهري

بيروت (رويترز) – أدرك اللبناني معمر العلي أن الرجل الملتحي الذي ظهر في مقطع مصور بعد أن أطلقت المعارضة السورية سراحه من سجن في حماة هو شقيقه علي المفقود منذ ما يقرب من 40 عاما.

وقال معمر في منزله بشمال لبنان “قلبك بيقول لك هذا أخوك”.

وذكر معمر أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بهذا الرجل منذ رؤيته في المقطع المصور يوم الخميس، مضيفا أن صحفيا سوريا في حماة أخبرهم بأن هذا الرجل فقد الذاكرة ولا يستطيع تذكر اسمه.

وقالت عائلته إن علي أُلقي القبض عليه وهو في سن 18 عاما عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري عندما كان في لبنان خلال الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 1975 و1990.

وفشلت جهود العائلة في العثور عليه قبل أن تسيطر المعارضة السورية الأسبوع الماضي على مدينة تلو الأخرى في هجوم خاطف، وتحرر آلاف السجناء من السجون السورية.

وتأمل آلاف العائلات في أن يعود إليهم أحباؤهم الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال حكم عائلة الأسد المستمر منذ 50 عاما.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 100 ألف سوري فُقدوا خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما، وإن عددا كبيرا منهم محتجز في السجون.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية