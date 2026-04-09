مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط تندد بالضربات الإسرائيلية على لبنان

سبليت (كرواتيا) 9 أبريل نيسان (رويترز) – نددت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا بالضربات الإسرائيلية على لبنان خلال اجتماع غير رسمي لمجموعة دول البحر المتوسط التسع بالاتحاد الأوروبي في كرواتيا اليوم الخميس، وطالبت بوقف إطلاق النار.

ودعت تانيا فاجون وزيرة خارجية سلوفينيا، التي شاركت في الاجتماع إلى جانب وزراء خارجية وأمناء وزارات ثماني دول أخرى، إلى وقف العنف في الشرق الأوسط.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )