مفوضية الأمم المتحدة: قلقون للغاية إزاء تأثير الأعمال القتالية في السويداء

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جنيف (رويترز) – عبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن “بالغ القلق” إزاء تأثر عملياتها الإغاثية بالأعمال القتالية التي تشهدها مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر للصحفيين في جنيف يوم الجمعة “الوضع في السويداء مقلق للغاية. من الصعب جدا علينا العمل هناك… في الوقت الحالي، قدرتنا على إيصال المساعدات محدودة للغاية. ندعو جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية”.