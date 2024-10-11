مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 100 من المسعفين وعمال الطوارئ في لبنان

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جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ قتلوا في لبنان منذ بدء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله قبل عام.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في إفادة صحفية للأمم المتحدة “في المجمل، قُتل أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ في مختلف أنحاء لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي”، دون أن تذكر تفاصيل عن متى أو أين قُتلوا.