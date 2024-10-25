مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: الغارات الإسرائيلية على الحدود تعيق فرار اللاجئين من لبنان لسوريا

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برلين (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الضربات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية على المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا جعلت نقطة العبور الرئيسية من لبنان للبلد المجاور غير قادر على العمل، مما يعيق محاولات اللاجئين للفرار من لبنان حيث أصبح خُمس السكان نازحين داخليا بالفعل.

وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية في عمان بالأردن إنها ليست على علم بتوجيه أي تحذير قبل الضربة التي وقعت على بعد 500 متر من المعبر الحدودي الرئيسي.

وأضافت أن نحو 430 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحملة الإسرائيلية.

وتابعت “الهجمات على المعابر الحدودية تشكل مصدر قلق كبير، فهي تقطع الطريق إلى بر الأمان أمام الفارين من الصراع”.