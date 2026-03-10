مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: حياة الناس في لبنان تواجه اضطرابا هائلا

جنيف 10 مارس آذار (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن حياة الكثيرين في لبنان انقلبت رأسا على عقب في خضم صراع أوسع في الشرق الأوسط، بعد أن بلغ عدد النازحين المسجلين داخل البلاد أكثر من 667 ألفا، بزيادة 100 ألف شخص في يوم واحد فقط.

وأصبح لبنان طرفا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هذا الشهر عندما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بقصف مكثف على أنحاء البلاد.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نقلا عن إحصاءات حكومية، أن نحو 120 ألفا يعيشون في مراكز إيواء خصصتها الحكومة لهذا الغرض، في حين لا يزال آخرون يبحثون عن مكان للإقامة.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينج ممثلة المفوضية في لبنان “أقام عدد آخر من الأشخاص عند أقاربهم أو أصدقائهم أو لا زالوا يبحثون عن سكن، ونرى سيارات مصطفة على طول الشارع وأشخاصا ينامون فيها وعلى الأرصفة”.

