مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 25% من لبنان خاضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

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من إيما فارج وكلودا طانيوس

جنيف/دبي (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين لمحاربة جماعة حزب الله المدعومة من إيران أصدرت أوامر إخلاء عسكرية تؤثر على أكثر من ربع البلاد.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الثمن الفادح الذي يتكبده اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل حملتها لإلحاق الهزيمة بحزب الله وتدمير بنيته التحتية في الصراع المستمر منذ عام.

وقالت ريما جاموس امصيص، مديرة المفوضية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في جنيف إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد يخضع لأوامر إخلاء الآن.

وأضافت “الناس يستجيبون لهذه الأوامر، ويفرون دون شيء معهم تقريبا”.

وقالت الحكومة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية تمخضت عن مقتل 2309 أشخاص على الأقل في عام من القتال، ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وقُتل أغلب هؤلاء منذ أواخر سبتمبر أيلول بعد أن وسّعت إسرائيل حملتها العسكرية. ولا تميز حصيلة القتلى بين المدنيين والمقاتلين.

وقالت إسرائيل إن نحو 50 إسرائيليا، من الجنود والمدنيين، قُتلوا.

وتقول إسرائيل إن عملياتها في لبنان تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من سكانها الذين نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل بسبب هجمات حزب الله.

وقال مسؤولون صحيون إن إسرائيل وسّعت حملة القصف في لبنان يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء، في غارة جوية في الشمال على منزل كان نازحون يلتمسون فيه ملاذا آمنا من الضربات الإسرائيلية في الجنوب.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي نفسه ردا على سؤال عن الغارة التي وقعت أمس الاثنين على قرية أيطو ذات الأغلبية المسيحية “ما نسمعه هو أن من بين الأشخاص الاثنين والعشرين الذين قُتلوا، هناك 12 امرأة وطفلان”.

وأضاف “نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من أربعة طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب ومبادئ تمييز النسبة والتناسب”، داعيا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عمال الإنقاذ ما زالوا ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض في بلدة أيطو، يوم الثلاثاء، في أعقاب واحدة من أعنف الضربات على العائلات النازحة في لبنان، بعد الضربات التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر على بلدة عين الدلب في جنوب لبنان والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

ولم تعلق إسرائيل على غارة أيطو، لكنها دأبت على قول إنها تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط مدنيين.