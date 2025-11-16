مفوضية الانتخابات بالعراق: إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأحد أو الاثنين

بغداد (رويترز) – قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان يوم الأحد إن من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي يوم الأحد أو الاثنين.

وكانت المفوضية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن النتائج الأولية تشير إلى فوز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء بعد حصوله على 1.317 مليون صوت، في تأكيد لما ذكرته رويترز في وقت سابق نقلا عن اثنين من مسؤولي المفوضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في البيان إن المفوضية “حسمت ما تبقى من المحطات وتم احتساب أصواتها، حيث جاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100 بالمئة مع العد والفرز اليدوي”.

وأضافت “من المرجح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدا، وبعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية”.

وسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.

ومع ذلك، حاول السوداني أن يقدم نفسه بوصفه القائد القادر على جعل العراق قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار، قائلا إنه اتخذ بعض الخطوات إزاء الأحزاب الراسخة التي جاءت به إلى السلطة.

ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، في عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق شهورا في كثير من الأحيان.

وقالت مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد رشيد – إعداد محمود رضا مراد – تحرير دعاء محمد)