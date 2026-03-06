The Swiss voice in the world since 1935
مفوضية اللاجئين: الوضع في الشرق الأوسط يمثل حالة طوارئ إنسانية كبرى

جنيف 6 مارس آذار (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل لبنان وإن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين هناك عادوا لسوريا عبر الحدود، واصفة الوضع في المنطقة بأنه “حالة طوارئ إنسانية كبرى”.

وأصدرت إسرائيل إنذارات بالإخلاء واسعة النطاق لمناطق في جنوب لبنان وأجزاء من بيروت وسط أعمال قتالية مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

