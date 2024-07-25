مفوضية اللاجئين: غرق زورق على متنه 45 لاجئا قبالة سواحل اليمن

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دبي (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن يوم الخميس إن زورقا على متنه ما لا يقل عن 45 لاجئا غرق قبالة سواحل تعز باليمن مساء يوم الأربعاء ولم ينجُ سوى أربعة منهم.

وأضافت المفوضية أن الزورق انقلب بفعل الرياح القوية والحمولة والزائدة، وأنها تتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة الناجين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن وضع بقية اللاجئين.

وفي يونيو حزيران، غرقت سفينة على متنها 260 مهاجرا قبالة سواحل اليمن كانت قد أبحرت من الصومال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 مهاجرا وفقدان 140 آخرين.

ومنذ عام 2014، سجلت المنظمة الدولية للهجرة، التي تحصي المهاجرين الذي لاقوا حتفهم أو فقدوا أثناء رحلات الهجرة، وفاة أو فقدان 1860 مهاجرا على مسار يمتد من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى دول الخليج.

وذكرت الأمم المتحدة أن 97 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن من القرن الأفريقي العام الماضي.