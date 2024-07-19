مفوضية حقوق الإنسان: “الفوضى” تنتشر في غزة والسكان في أزمة إنسانية حادة

reuters_tickers

2دقائق

جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن “الفوضى” تنتشر في قطاع غزة مع تفشي أعمال النهب والقتل خارج نطاق القانون وإطلاق النار في الوقت الذي يواجه فيه السكان أزمة إنسانية حادة.

وقال أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القتل خارج نطاق القانون والنهب في غياب إنفاذ القانون مرتبطان “بتفكيك إسرائيل للقدرة المحلية على الحفاظ على النظام العام والأمن في غزة”.

وأضاف سونغاي الذي عاد من زيارة لغزة يوم الخميس “وثق مكتبنا ما يتردد عن عمليات قتل خارج نطاق القانون لأفراد من الشرطة المحلية والعاملين في المجال الإنساني وعن منع الإمدادات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. الفوضى تنتشر”.

تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 38848 فلسطينيا قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ ذلك الحين.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الظروف في القطاع “أدت إلى تفكك نسيج المجتمع في غزة مما أدى إلى تأليب الناس على بعضهم البعض في صراع على البقاء وتمزيق المجتمع”.

وأضاف “هناك نهب وقتل خارج نطاق القانون وابتزاز أموال وخلافات عائلية وإطلاق نار عشوائي وقتال على المكان والموارد، ونرى شبابا مسلحين بالعصي يحرسون سواتر”.