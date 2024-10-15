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مفوضية حقوق الإنسان: كثير من ضحايا غارة إسرائيلية على شمال لبنان نساء وأطفال

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جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب الضحايا الذين سقطوا في غارة إسرائيلية على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال.

وأسفرت الغارة عن سقوط 22 قتيلا.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية بجنيف ردا على سؤال بشأن الغارة على بلدة أيطو يوم الاثنين “ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 امرأة وطفلين”.

وأضاف “نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من أربعة طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب”، داعيا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

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