مفوضية حقوق الإنسان تندد بالهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة

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زوريخ (رويترز) – ندد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدره يوم الثلاثاء بالهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة، قائلا إن هذه الهجمات دمرت المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني وأثارت مخاوف بالغة حيال امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وأضاف المكتب في التقرير، الذي وثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو حزيران 2024، أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على الحصول على الرعاية الطبية.

وخلص التقرير المكون من 23 صفحة إلى أن الأعمال القتالية في غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، أدت إلى “تدمير” منظومة الرعاية الصحية في القطاع.

وجاء في التقرير “تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وعدد المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين الذين يُقتلون في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق على التقرير.

وهاجمت إسرائيل مستشفيات في غزة خلال الأيام القليلة الماضية مما أثار انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات مراكز قيادة لعملياتها العسكرية، وقال إن الأشخاص الذين اعتقلهم في هذه المنشآت يشتبه في أنهم مسلحون.

وأشار المكتب إلى مثل هذه الادعاءات في التقرير، لكنه قال إنه لم يتم الإعلان عن معلومات كافية لإثباتها.

وذكر التقرير أن تعمد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى وجرحى يمثل جرائم حرب.

كما حذر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.

ورفضت إسرائيل مرارا هذه الاتهامات.

وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليل العراقيل بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.

إلا أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك قال إن نتائج التقرير تكشف عن “تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.

وأضاف تورك في بيان “وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت”.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن العملية الإسرائيلية على حركة حماس في غزة أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 45500 فلسطيني ودمرت معظم أنحاء القطاع.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.