مفوضية شؤون اللاجئين: مصر أكبر دولة مستقبلة للسودانيين منذ بدء الحرب

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القاهرة (رويترز) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مصر أصبحت الآن أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الفارين من النزاع الذي اندلع العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاء في بيان للمفوضية يوم السبت أنه “منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 19 شهرا نزح قسرا أكثر من ثلاثة ملايين شخص بحثا عن اللجوء في البلدان المجاورة”.

وأضاف البيان “تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن حكومة مصر إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني قد فروا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023”.

وأشار البيان إلى أن حجم هذه الأزمة الإنسانية وضع ضغطا هائلا على موارد مصر وبنيتها التحتية بصورة أصبحت تتجاوز قدراتها.

وناشدت حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة المجتمع الدولي دعم مصر بشكل عاجل في هذا الجهد الإنساني.

وقالت “من الضروري أن يتم مشاركة مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى عالمي. العبء على مصر غير مستدام ويتطلب مساعدة دولية فورية وكبيرة لضمان توفير الحماية والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاع والمجتمعات المستضيفة لهم”.

وذكرت المفوضية أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 تلقت تمويلا قدره 1.52 مليار دولار، موضحة أن هذا المبلغ يمثل 56.3 بالمئة من المبلغ المطلوب البالغ 2.7 مليار دولار.