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مفوضية شؤون اللاجئين: معظم الملاجئ الحكومية في لبنان ممتلئة بالنازحين

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جنيف (رويترز) – قالت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة إن 900 ملجأ حكومي في لبنان امتلأ معظمها، مضيفة أن عددا متزايدا من الفارين من القصف الإسرائيلي ينامون في العراء.

وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف “معظم الملاجئ الحكومية وعددها 900 تقريبا في لبنان لم يعد بها طاقة استعابية”.

وأضافت “مع قدوم الشتاء، تشعر المفوضية بالقلق من أن أحوال المتضررين من تصاعد الصراع ستتدهور”.

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