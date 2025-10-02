مفوض أوروبي: حشد تأييد دول الاتحاد لفرض عقوبات على إسرائيل “ليس سهلا”

دبلن (رويترز) – قال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه ليس من السهل حشد التأييد المطلوب من دول التكتل للتصديق على مقترحات المفوضية الأوروبية لتعليق اتفاق التجارة الذي يؤثر على صادرات السلع الإسرائيلية بسبب حرب غزة.

وأضاف أمام لجنة برلمانية أيرلندية “في المجلس يكون التصويت بالأغلبية المؤهلة. لن أخفيكم سرا أن حتى هذا لن يكون سهلا من الدول الأعضاء”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)