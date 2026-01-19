مفوض أوروبي يؤكد امتلاك الأوروبيين الأدوات اللازمة لردع ترامب

حذّر المفوض الأوروبي ستيفان سيجورنيه الاثنين من أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لردع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية جديدة على الدول المعارضة لضم الولايات المتحدة لغرينلاند، مؤكدا أن “غرينلاند لن تكون أميركية أبدا”.

وقال سيجورنيه لإذاعة فرانس إنتر “يجب وضع حد لهذا الابتزاز، وأعتقد أن الإدارة الأميركية ترتكب خطا فادحا باختبار الأوروبيين على مبدأين أساسيين من مبادئ التكامل الأوروبي، وهما حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “إذا لم نؤكد على هذا المبدأ، فسندخل في سباق نحو الهاوية، ولا أدري إلى أين ستؤول هذه الرغبة في السلطة وضم غرينلاند”.

وكان الرئيس الأميركي قد هدد السبت دولا أوروبية عدة أرسلت قوات إلى غرينلاند بزيادة التعرفات الجمركية على منتجاتها إذا لم يتم “بيع الإقليم بالكامل” للولايات المتحدة.

في مواجهة هذه “الحالة النموذجية للإكراه”، أكد المفوض الأوروبي للازدهار والاستراتيجية الصناعية أن الأوروبيين يملكون “الأدوات اللازمة، وعلينا استخدامها عند الضرورة وفي حال تأكيد هذه الرسوم الجمركية”، مشددا على “ضرورة الوحدة” بين البلدان الأوروبية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب مقربين منه، إلى أنه سيطلب من نظرائه الأوروبيين تفعيل “آلية مكافحة الإكراه” التابعة للاتحاد الأوروبي إذا نُفذت تهديدات دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

وأضاف ستيفان سيجورنيه “نحن الآن أمام تهديد من الجانب الأميركي، ويجب أن نكون أيضا أمام تهديد من الجانب الأوروبي”، مُذكّرا بأن “آلية مكافحة الإكراه هي، بطريقة ما، سلاح ردع يُفترض أن يُتيح الحوار، والأهم من ذلك، أن يمنع فرض الرسوم الجمركية”.

وتشمل هذه الآلية الأوروبية في حال تطبيقها مجموعة تدابير، بينها على سبيل المثال منع الشركات الأميركية من المنافسة على العقود العامة الأوروبية أو “إغلاق عدد من منافذ دخولها إلى السوق الأوروبية”.

كما يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل حزمة تعرفات جمركية إضافية بقيمة 93 مليار يورو، مجمدة حاليا، ضد الولايات المتحدة.

