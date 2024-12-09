مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: هناك فرصة هائلة لحوار شامل بسوريا

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جنيف (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين إن هناك “فرصة هائلة” لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأضاف تورك خلال إفادة صحفية في جنيف “آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية”.

وتابع “هناك فرصة هائلة لحدوث ذلك. وما رأيناه في البداية هو تعاون حقيقي”.

كما دعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة في سوريا والحفاظ على الأدلة.