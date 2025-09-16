The Swiss voice in the world since 1935
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القصف الإسرائيلي بالدوحة يقوض السلام الإقليمي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

جنيف (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء إن إسرائيل قوضت السلام والاستقرار في المنطقة عندما شنت هجوما الأسبوع الماضي لاستهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين كانوا في قطر للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة.

وأردف يقول خلال مناقشة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف “كان الهجوم الإسرائيلي على المفاوضين في الدوحة يوم التاسع من سبتمبر انتهاكا صادما للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار في المنطقة، وضربة لقيمة عمليات الوساطة والتفاوض في العالم”.

ودفعت الغارة الجوية، التي تقول حماس إنها أسفرت عن مقتل خمسة من أعضائها دون سقوط أي من قادتها، دول الخليج العربية الحليفة للولايات المتحدة إلى توحيد الصفوف.

ووصف السفير الإسرائيلي في جنيف دانيال ميرون في تصريحات للصحفيين قبل الجلسة، النقاش بأنه هجوم من جانب واحد على إسرائيل.

ولم تحضر إسرائيل الجلسة.

وقال ميرون “يمثل هذا فصلا مخزيا آخر من فصول الإساءة المستمرة من مجلس حقوق الإنسان الذي يعمل كمنصة للدعاية المناهضة لإسرائيل، بينما يتجاهل الحقائق الوحشية على الأرض والفظائع التي ارتكبتها حماس”.

وقالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند إن الضربة الإسرائيلية على الدوحة تمثل “إرهاب دولة” وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، وحثت أعضاء المجلس على محاسبة إسرائيل.

وانضمت الجزائر وباكستان إلى قطر في إدانة إسرائيل، متهمتين إياها بانتهاكات متعددة للقانون الدولي وتقويض عملية الوساطة. وعبر الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع قطر.

وقال تورك إن الهجوم يهدد بتقويض المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

من ناحية أخرى، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن مسؤولين إسرائيليين كبارا من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على هذه الأفعال، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بالمشينة.

(إعداد نهى زكريا ودعاء محمد للنشرة العربية)

