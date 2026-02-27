مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المزيد من الإيرانيين معرضون للإعدام

جنيف 27 فبراير شباط (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إلى تعليق فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران، محذرا من أن عشرات الأشخاص معرضون للإعدام بعد أن صدر هذا الأسبوع أول حكم بتلك العقوبة على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في يناير كانون الثاني.

وقال تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أشعر بالرعب من التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم حدثان، حكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات”، مضيفا أن 30 شخصا آخرين يبدو أنهم معرضون لخطر الحكم نفسه.

