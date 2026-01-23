مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث إيران على وقف حملة القمع

جنيف 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن آلافا، من بينهم أطفال، قتلوا في “القمع الوحشي” الإيراني للاحتجاجات، مناشدا السلطات الدينية في البلاد إنهاء حملة القمع.

وأضاف تورك في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر والتراجع ووقف قمعها الوحشي”.

ووصف الحملة بأنها “نمط من القهر والقوة الغاشمة التي لا يمكن أن تعالج أبدا مظالم الناس وإحباطاتهم”.

