مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث على دعم الهدنة في لبنان

reuters_tickers

2دقائق

من أوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء إلى تجديد المساعي الرامية إلى وضع نهاية دائمة للأعمال القتالية في لبنان وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال تورك إن 103 مدنيين قتلوا في الأشهر العشرة الماضية.

وأضاف “ما زلنا نشهد آثارا مدمرة لهجمات الطائرات والطائرات المسيرة في المناطق السكنية، وكذلك قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب”.

وكثيرا ما تستهدف إسرائيل ما تقول إنها مواقع لجماعة حزب الله في جنوب لبنان على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني بعد أكثر من عام من الاعمال القتالية التي اندلعت بسبب الحرب في قطاع غزة.

وفي واحدة من أكثر الغارات إزهاقا للأرواح، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 سبتمبر أيلول.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عضوا في حزب الله في الغارة لكن “عددا من المدنيين غير المتورطين قٌتلوا”.

وأضاف في بيان صدر في اليوم التالي للواقعة “يأسف الجيش الإسرائيلي لأي ضرر لحق بأفراد غير متورطين ويعمل على تقليل الضرر قدر الإمكان. والحادث قيد المراجعة”.

ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الأخرى.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط قتلى جراء إطلاق قذائف من لبنان صوب إسرائيل منذ وقف إطلاق النار.

وتقول المفوضية إنه لا يزال هناك أكثر من 80 ألف نازح في لبنان و30 ألفا لا يزالون نازحين في شمال إسرائيل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)