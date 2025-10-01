The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث على دعم الهدنة في لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من أوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء إلى تجديد المساعي الرامية إلى وضع نهاية دائمة للأعمال القتالية في لبنان وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال تورك إن 103 مدنيين قتلوا في الأشهر العشرة الماضية.

وأضاف “ما زلنا نشهد آثارا مدمرة لهجمات الطائرات والطائرات المسيرة في المناطق السكنية، وكذلك قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب”.

وكثيرا ما تستهدف إسرائيل ما تقول إنها مواقع لجماعة حزب الله في جنوب لبنان على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني بعد أكثر من عام من الاعمال القتالية التي اندلعت بسبب الحرب في قطاع غزة.

وفي واحدة من أكثر الغارات إزهاقا للأرواح، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 سبتمبر أيلول.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عضوا في حزب الله في الغارة لكن “عددا من المدنيين غير المتورطين قٌتلوا”.

وأضاف في بيان صدر في اليوم التالي للواقعة “يأسف الجيش الإسرائيلي لأي ضرر لحق بأفراد غير متورطين ويعمل على تقليل الضرر قدر الإمكان. والحادث قيد المراجعة”.

ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الأخرى.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط قتلى جراء إطلاق قذائف من لبنان صوب إسرائيل منذ وقف إطلاق النار.

وتقول المفوضية إنه لا يزال هناك أكثر من 80 ألف نازح في لبنان و30 ألفا لا يزالون نازحين في شمال إسرائيل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية