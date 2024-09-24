مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى بذل جهود دبلوماسية لحل أزمة لبنان

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جنيف (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر إلى العمل على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان.

وقال متحدث باسم تورك خلال إفادة صحفية في جنيف “المفوض السامي فولكر تورك يدعو جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في المنطقة وخارجها إلى تجنب المزيد من التصعيد وبذل كل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي”.